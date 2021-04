Mahirap na nga ang buhay, napakatindi pa ng banta ng COVID-19. Parang hindi nauubos ang mga extra challenge! Hindi lang naman kasi ang sarili ang ating inaalagaan, ngunit maging ang ating mga pamilya, mga kaibigan, at ang ating pamayanan.

Hindi madali, lalo na para sa mga magulang na may full-time na trabaho. Mapa-work from home o hindi, pareho pa rin naman ang mga bagay na kailangang gastusan.

Kailangang i-budget at pagkakasyahin ang kita para sa monthly bills, pagkain, upa sa bahay, tuition ng mga bata, at iba pang mga gastusin. Bukod sa pagkayod, may mga gawaing-bahay pa at kailangan ring tulungan sina ate at kuya sa kanilang learning modules.

Kaya narito ang ilan sa mga simpleng tips para sa mga working mama at papa para makaagapay sa buhay, sa gitna ng mga pagsubok dahil sa pandemya.

1. Angat ang handa! Upang maiwasan ang cramming at pagkakamali dahil sa pagmamadali, paghandaan ang mga gawain. Simulan ang mga tungkulin na kayang simulan, lalo na sa gabi upang hindi kailangang maghabol kinabukasan, kung kailan gising na ang mga chikiting. Pupwede na ring pag-isipan ang ihahandang pagkain sa susunod na araw. Kung hindi naka-work-from-home, magbukod na ng mga damit na isusuot papunta sa trabaho. Iayos na rin ang mga module at gamit ng mga bata para sa distance learning.

2. Gumawa ng family calendar o schedule. Hindi lang ito makatutulong na mapagplanuhan ninyo ang budget, matuturuan din natin ang ating mga anak na mas maging organized. Ilagay sa kalendaryo ang lahat ng birthdays at tradisyon ng pamilya. Ibukod din ang listahan ng mga gawain kada araw, pati na rin kung sino ang naka-toka dito. Halimbawa, si ate ang maghuhugas ng pinggan kapag Lunes at si kuya naman ang magwawalis. Isabit ito sa lugar na makikita ng lahat.

3. Siguraduhing may ‘me’ time at ‘us’ time. Mga mama at papa, hindi pagiging makasarili kapag naglaan ka ng oras para sa mga bagay na ine-enjoy mong gawin. Kahit 30 minutes lang ng pakikinig ng paborito mong mga kanta o panonood ng gusto mong palabas sa TV, makatutulong na ito para makapag-recharge. Kung may partner naman, dapat may oras lalo para sa inyong dalawa.

4. Huwag mahihiyang humingi ng tulong. Dapat may bukas na komunikasyon sa pagitan ninyong dalawa ng iyong partner. Sabihin sa kanya ang mga bagay na kailangan mo, at tanungin sya kung kailangan nya ng tulong mo. Huwag ma-stresskung minsan ay hindi kuntento sa linis, pinamili, o sa paraan ng paghuhugas ng plato ng ating mga partner. Kailangan natin silang tulungan para matutunan ang mga tasks na ito.

Huwag na huwag mong iisipin na nagkulang ka sa pagiging magulang kung kailangan mong maghanapbuhay, dumiskarte para kumita, at suportahan ang buong pamilya.

Laging tandaan, kayong dalawa ay super mama at super papa! Ang inyong super powers ay nag-uugat mula sa inyong wagas na pagmamahal sa inyong pamilya.