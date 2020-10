Para OFW COVID test tuloy! Kalahati ng PhilHealth utang babayaran na sa Red Cross

Magbabayad ang gobyerno sa Philippine Red Cross sa susunod na linggo ng kalahati mula sa halos isang bilyong pagkakautang ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos mag-commit si Pangulong Rodrigo Duterte na magbabayad sa napakalaking utang ng Philhealth sa Red Cross.

Ayon kay Roque nag-uuusap na ang magkabilang panig para maayos ang problema at para maipagpatuloy ang COVID test sa mga umuuwng Overseas Filipino Workers (OFWs).

Naiintindihan aniya ng Palasyo ang posisyon ng Red Cross hindi makapagpapatuloy ng kanilang trabaho kung walang magagamit na pera sa kanilang operasyon kaya gumagawa na ang gobyerno ng mga paraan para makabayad kahit inisyal lamang mula napakalaking pagkakautang ng Philhealth.

“Just 50% is substantial, you are talking of half a billion no. I understand naman that the Red Cross cannot continue functioning unless it also has its cash requirements and that’s why we give utmost priority to settling at least 50% ,” dagdag ni Roque.(Aileen Taliping)