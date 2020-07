Para matigil pandemic! Positibo ng COVID ipahiya – DILG Usec. Diño

Para kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Martin Diño, kailangan nang magpatupad ng “shame campaign” sa mga tinamaan ng COVID-19.

Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Diño na ang pamamahiya sa mga na-test na positibo ng virus ay makakatulong para mapahinto ang pandemya.

“Tama nga siguro na magkaroon na rin tayo ng ‘shame campaign’ dahil hindi na biro itong COVID-19,” aniya.

“Kasi imagine, ilan na ang cases? Huwag na natin palakihin. Gagawin at gagawin ng gobyerno ng paraan para mapahinto natin ang pandemya na ito,” dagdag niya.

As of July 18, 2020 ay 65,304 na ang kabuuang COVID case sa Pilipinas; 22,067 ang nakarekober habang 1,773 ang pumanaw. (IS)