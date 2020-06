Para labanan ang racism: Jordan aayuda ng P5 bilyon

MAGBIBIGAY ng $100 million (P4,981,535,000 o halos P5 bilyon) ang NBA legend na si Michael Jordan sa grupong nakikipaglaban para sa “racial equality” at “social justice” sa kalagitnaan ng mga protesta sa iba’t ibang lugar sa Amerika kasunod ng pagkamatay ng black man na si George Floyd kamakailan sa kamay ng isang pulis.

Sinabi ni Jordan sa isang statement na ang kanyang Jordan Brand ay magpapamahagi ng pondo sa loob ng 10 taon sa iba’t ibang organisasyon sa pagnanais nitong matuldukan ang aniya’y ingrained racism.

Ang pangako ni MJ ang pinaniniwalaang pinakamalaki na “financial contribution” sa mga non-profit group na ginawa ng isang personahe mula sa sports world.

“It’s 2020 and our family now includes anyone who aspires to our way of life,” ayon sa magkasamang pahayag nina Jordan at ang kanyang Jordan Brand.

“Yet as much as things have changed the worst remains the same.Black lives matter. This isn’t a controversial statement. Until the ingrained racism that allows our country’s institutions to fail is completely eradicated, we will remain committed to protecting and improving the lives of Black people,” ayon sa statement.”

“Today we are announcing that Michael Jordan and Jordan Brand will be donating $100 million over the next 10 years to organisations dedicated to ensuring racial equality, social justice and greater access to education.”

Malawakang demonstrasyon ang naganap sa lahat ng 50 states, kung saan ang mga nagpoprotesta ay humihingi ng katapusan sa police brutality at systemic racism matapos na mapatay si George noong Mayo 25.

Si Jordan, na kinikilala ng marami bilang “the greatest player in NBA history” na may net worth na $2.1 billion, ay una nang nagpahayag ng madamdaming pahayag na pagkondena sa pagkamatay ni Floyd.

“I am deeply saddened, truly pained and plain angry,” sabi ng 57-anyos na si Jordan noong Linggo.

“We have had enough.” (Lito Oredo)