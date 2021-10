Para kumita mga tsuper! Mga jeep arkilahin sa libreng sakay- Lacson

Gamitin ang mga pampasaherong dyip sa programang libreng sakay ng gobyerno ngayong pandemya upang matugunan ang kawalan ng kita ng mga tsuper.

Ito ang isang nakikitang solusyon ni Partido Reporma chairman at 2022 presidential candidate Panfilo ‘Ping’ Lacson sa patuloy na paghihikahos ng sektor ng transportasyon bunga patuloy na limitasyon na pinaiiral ng gobyerno sa pagpasada ng mga PUJ dahil sa pandemya.

“Bakit hindi gamitin ‘yong libreng sakay sa jeepney na isa-subsidize ng gobyerno?” banggit ni Lacson sa mga tsuper na miyembro ng grupong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (Fejodap) sa bahagi ng Calabarzon sa kanyang pakikipag-usap sa mga ito.

Si Lacson at ang mga kinatawan ng nabanggit na grupo at mga kaalyado ay nagpalitan ng ideya sa pamamagitan ng isang konsultasyon sa Lipa City, Batangas, kung saan, lahat ng mga dumalo ay sumailalim muna sa swab test upang matiyak na COVID free ang mga ito.

Sa kasalukuyan, bagama’t may libreng sakay program ang Department of Transportations (DOTr), malalaking kompanya ng bus at asosasyon ng modern jeepneys ang kinontrata ng ahensiya.

At bagama’t pinapayagan na ring bumiyahe ang mga tradisyunal na dyipni sa ilang lugar, wala rin halos sumasakay dahil mas pinipili ng mga mananakay ang libreng sakay na sinasubsidiya ng pamahalaan.

Binalikan din ni Lacson ang ilang usaping nakarating sa kanyang tanggapan tungkol sa pagmamadali ng pamahalaan na alisin sa mga kalsada ang mga tradisyunal na dyipni.

“Napakamahal nong jeepney, ‘yong pagpapalitin na jeepney. Hindi namin po inaprubahan ito sa Senado. Sinabi namin kailangang pag-aralan nang masusi kasi hindi kakayanin ng mga driver at ano ang gagawin doon sa mga jeepney na namamasada pa?” banggit ni Lacson.

“Hindi po na-resolve ‘yong isyu na ‘yon dahil ‘yong napakarami naming katanungan sa DOTr, hindi nila nasasagot kasi maraming na-displace, lalo na ngayong pandemya,” ayon pa kay Lacson.(Dindo Matining)