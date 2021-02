Para iwas huli sa ‘child car seat’ law: Bumili ng mas malaking kotse – LTO

PINAGPIYESTAHAN sa social media ang rekomendasyon ng isang mataas na opis­yal ng Land Transportation Office (LTO) na dapat magkaroon ng malaking sasakyan para makatugon sa Child car seat Law lalo na ang may malalaking bulas na anak.

“Pag malaki mga anak mo, lakihan mo ang sasakyan mo!”

Ito ang payo ni Land Transportation Office (LTO) director Clarence Guinto sa mga magulang para hindi mahirapang sumunod sa child car seat law na ipatutupad ngayong araw, Pebrero 2.

Basahin: AFP deputy intel sibak sa palpak na NPA list

Ayon kay Guinto, ang bagong batas ay inuutusan ang mga driver na tiya­king ligtas sa panganib o anumang sakuna ang kanilang mga anak na nasa edad 12 pababa ay kailangang paupuin ang mga ito sa ‘child restraint systems’ (CRS) o car seats bilang pagtalima sa Child Safety ng Motor Vehicles Act.

“This is for the protection of the children, 12 years old and below, kaya we are seeking the cooperation of the public na makiisa dito sa patakarang ito,” giit ni Guinto sa panayam sa Teleradyo kahapon.

Basahin: LGU puwedeng choosy sa bakuna – Nograles

Nang tanungin kung halimbawang ma­laki ang bata na gagamit ng ‘booster seats’ ay maaaring mas malagay pa sa mapa­nganib pero agad namang isinuhestyon ng opisyal na mas mainam ay lakihan din ng mga ito ang kanilang sasakyan.

“Siguro ma’am laki-lakihan mo ang sasakyan mo… we will take note of that.” anang LTO official.

“Ay wala po akong ganoon. Ang pinag-uusapan po natin dito Director Guinto ay karamihan po sa ating mga Kapamilya, na kailangan din po nating i-consider po ‘yon,” reaksiyon ng host ng show na si Amy Perez.

Una nang nilinaw ni Robert Valera, deputy director ng Law Enforcement Service ng LTO, na bagama’t ipatutupad at epektibo na ang batas ngayong Linggo, hindi pa umano manghuhuli ang LTO ng mga lalabag hanggang sa susunod na tatlong buwan.

“The enforcement is not only about apprehension. It also covers information dissemination as well as warning. Instead of issuing initially a TOP (temporary ope­rator’s permit) or a show cause order, we will be on the warning mode as well as information dissemination,” paliwanag pa ni Valera.

Basahin: PH nawalan ng P1 trilyon dahil sa lockdown

Sa ilalim ng ‘implementing rules and regulations’ ng batas, ang drivers na lalabag ay pagmumultahin ng P1,000 sa first offense; P2,000 sa second offense; at P3,000 at isang taong suspensiyon ng driver’s license sa ikatlo at susunod pang pagkakasala. (Dolly Cabreza)