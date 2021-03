Para iisa boses! Nograles ibalik na IATF spokesman

DAPAT umanong ibalik bilang tagapagsalita ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) si Cabinet Secretary Karlo Nograles upang maging isa lamang ang boses ng gobyerno sa paglaban sa COVID-19.

Ayon kay Ako Bicol Rep. Alfredo Garbin nalilito ang publiko dahil iba-iba ang nagsasalita kaugnay ng mga polisiya ay ginagawa ng IATF.

“Having too many people confusing the messages, speaking unwisely about COVID-19 and the pandemic res­ponse complicates further the already herculean task. The rest do their work and let Secretary Nograles and DOH do all the talking,” ani Garbin sa isang pahayag.

Dapat ay magkaroon din umano ng kasunduan na tanging si Nograles lamang ang awtorisadong magsalita sa usapin ng COVID-19 upang siya lang ang pakinggan ng publiko.

Hindi naman umano isasama kay Nograles ang mga pahayag ng Department of Health (DOH) na ang mga inilalabas ay medical at public health matters. (Billy Begas)