Para balik trabaho na! NCR-MGCQ sinusulong

TINUTULAK ng Department of Trade and Industry (DTI) na ilagay na sa Modified General Community Quarantine (MGCQ) ang Metro Manila sa Oktubre 1.

Ani DTI Secretary Ramon Lopez sa panayam sa DZBB kahapon , hindi naman ibig sabihin na MGCQ ay magluluwag na sa mga minimum health standard katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing, at dapat ay mas istrikto pa ang gagawing granular lockdown.

Nais daw nilang mabawasan ang unemployment at dumami ang makapasok na sa trabaho, at bumaba ang kahirapan.

Importante aniya na mapanatili na huwag bumagsak ang ekonomiya habang hindi magluluwag sa mga minimum health standard.

“Sa pagkonsider sa MGCQ ay hindi magluluwag in terms of minimum health standard katulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing, mas istrikto pa ang gagawin natin sa granular lockdown,” ani Lopez.

Dagdag niya, “Malakas ang loob natin na hindi lalala ang sitwasyon in terms of transmission dahil wala tayong babaguhin, heto na ang new normal kahit ano pa tayong community quarantine.”

Paliwanag pa ng DTI chief, ang kaibahan ng Enhanced Community Quarantine sa MGCQ ay iyong pagbubukas ng iba pang sektor ng negosyo na para sa mga manggagawa na makatrabaho pa.

“Mas marami pang makatrabaho na mas less ang restriction pagdating sa trabaho, kasi sa pagtatrabaho ay mayroon tayong workplace health protocols,” wika niya.

Sa kasalukuyan ay nananatili aniya ang unemployment rate sa 10% o katumbas sa nasa 4.4 milyong Pilipino.

Sa September 30 nakatakdang matapos ang GCQ status sa Metro Manila at iba pang lugar.

