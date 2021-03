Para bagsak-presyo! PH aangkat ng galunggong

HANDA ang gobyerno na mag-angkat ng galunggong kung kukulangin ng supply sa bansa.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa harap ng ulat na umabot na sa P480 ang presyo ng galunggong kada kilo.

“Kung kinakailangan po, hindi po tayo mag-aatubili na mag-angkat din ng galunggong na ginawa na natin noong minsan para lang magkaroon ng sapat na supply at hindi masyadong tumaas ang presyo ng galunggong,” ani Roque.

Ikinatuwiran ng kalihim na taglamig pa ang panahon kaya kakaunti ang nahuhuli ng mga mangingisda.

Samantala, iginiit ni dating Anakpawis Rep. Fernando Hicap, natio­nal chairperson ng Pamalakaya na dapat nang magtakda ng price ceiling ang gobyerno.

Ayon kay Hicap kung sa palengke ay P280 ang presyo ng kada kilo ng galunggong, ang farm gate price nito ay P60 lamang kada kilo kaya hindi rin sa mga mangingisda napupunta ang itinataas ng presyo.

“There is clearly a manipulation of its market price,” ani Hicap.

“We call for immediate and decisive government action on this unreasonable inflation of one of poor Filipinos’ staple fish products,” dagdag pa ni Hicap. (Aileen Taliping/Billy Begas/Eileen Mencias)