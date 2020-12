Paputok, pailaw bawal sa Marikina

Upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, ipinag-utos ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro ang pag-ban sa paggamit ng paputok at pailaw sa pagsalubong ng bagong taon sa siyudad.

“I have issued an Executive Order prohibiting the use of firecrackers and other pyrotechnic devices in Marikina this New Year. This is to prevent the mass gathering of people and ensure the safety of our constituents,” pahayag ni Teodoro.

Dagdag niya, pangunahing pangamba nila ang kalusugan at kaligtasan ng publiko kaya ayaw nilang ma-infect ang mga ito ng coronavirus, na libong katao na ang kinitil.

Nakasunod din aniya iyon sa Resolution No. 19 ng Regional Peace and Order Council-National Capital Region na nagrerekomenda sa pagbabawal sa paggamit ng paputok sa Metro Manila.