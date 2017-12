Paputok ni Harden sa Rockets nasalag ng La Clippers

By AFP

Dinamikong dumiliber ang kamador na si James Harden sa pagsalansan ng kaniyang ikalawang sunod na 51-point performance pero muling hindi sumapat para sa Houston Rockets nang tunawin sila ng Los Angeles Clippers, 128-118, nitong Biyernes.

Pumitik ang Clippers sa ikalawang bahagi upang tibagin ang pamamayagpag ni guard Harden, na pinantayan ang kaniyang kabuuang buslo mula nu’ng Miyerkoles na 122-116 kabiguan naman kontra Los Angeles Lakers.

Humatag si Harden ng 15 of 28 sa floor at 15 of 16 buhat sa free throw line habang nag-isyu ng walong assists sa harap ng 18,000 fans sa Rockets’ Toyota Center Arena.

Noong Miyerkoles, kumaripas si Harden ng 51 sa 43 minutong aksiyon at nitong Biyernes kinaskas lang niya sa loob ng 41 minuto.

Umariba si Austin Rivers sa ikalawang bahagi at sa ilang suporta mula kay Lou Williams, ang nagpatingkad pa sa panalo ng Clippers.

Tumarak si Ri­vers ng 30 sa kaniyang team-high 36 points sa 10-of-18 shooting sa second half, humukay ng lima sa 10 three-pointers hanggang sa hulihan para isustenang ‘di makakawag ang Rockets.

Nakatapya si Williams, na nai-trade ng Houston sa offseason bilang parte ng blockbuster Chris Paul deal, ng 32 points.

Hatag si Eric Gordon ng 28 points para sa Houston, kung saan sinara ang season-long seven-game homestand sa magkakasunod na talo sa Los Angeles teams.