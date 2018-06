Papel ni VP Leni

Naghahanda na ang Liberal Party sa kanilang mga konsultasyon para sa 2019 midterm elections.

Aminado si Senator Francis Pangilinan, presidente ng LP, na malabo na makabuo sila ng 12-man Senatorial slate.

Pero depensa ni Pangilinan, “it’s quality, not quantity” ang prayoridad ng kanilang partido.

Bukod kay re-electionist Senator Bam Aquino, kino-consider ng LP sina Congressman Gary Alejano, former Congressman Barry Gutierrez, Dean Chel Diokno ng DLSU College of Law, former Congressman Erin Tañada at actress Agot Isidro.

Base sa mga pag-uusap ng partido, sinabi ni Pangilinan na walang plano si dating Secretary Mar Roxas na kumandidato sa anumang posisyon sa 2019.

Maging si Kris Aquino aniya ay hindi napag-uusapan kung tatakbo sa midterm elections.

Sakali mang may plano si Kris, baka magbigay-daan ito sa kanyang pinsan na si Senator Bam.

Malamang ikatalo ito ni Senator Bam dahil kung dalawang Aquino ang pagpipi­lian ng mga botante, tiyak na si Kris iyon.

Sabi ni Pangilinan, welcome din sa LP sakaling magdesisyon at kumandidato si ousted Chief Justice Maria Lourdes Sereno bagama’t sa ngayon aniya ay wala pang pag-uusap.

Malaki ang papel ni Vice President Leni Robredo sa komposisyon ng Senatorial slate ng LP.

Ayon kay Pangilinan, ia-apply ng LP ang kasunduan sa mga nakalipas na eleksiyon kung saan ang highest elected official ang may “last say” at ito ang Pangalawang Pangulo.

Pero bago simulan ang initial selection process, nilinaw na ni VP Robredo na mas gusto niya na ang proseso ay dapat participatory at inclusive, ibig sabihin, malawak ang partisipasyon ng iba’t ibang grupo at mga miyembro.

Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ano naman ang magiging papel nina Roxas at PNoy sa plano ng LP sa 2019.

Makatutulong ba si PNoy at Roxas sa mga kandidato ng partido liberal sa 2019 o ma­kabubuting ipaubaya ang pag-eendorso kay VP Leni?

Kung may mga isyu na pwedeng ibato sa mga magiging kandidato ng admi­nistrasyon, may mga pwede rin ibuwelta sa mga kandidato ng oposisyon.

Bukod sa perwisyong trapik na paboritong topic noong PNoy administration, tiyak mabubuhay ang alegasyon ng umano’y paglustay sa pondo ng nagdaang gobyerno.

Mainit-init pa ang utos ng Ombudsman sa Sandiganbayan na sampahan ng usurpation of legislative powers sina PNoy at dating Budget Secretary Butch Abad dahil sa isyu ng Disbursement Acceleration Program.

Habang papalapit na ang pagsa-submit ng certificate of candidacy sa Oktubre, asahan ang iba’t ibang mga strategy ng mga political party para sa midterm elections.