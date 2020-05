Papel ng ABS-CBN sa COVID war malaking bagay sa usapin ng prangkisa -Win

Handa na si Senador Win Gatchalian na pangunahan sa Senado ang pagdinig sa prangkisa ng ABS-CBN oras na aprobahan ng Kamara ang panukala sa provisional franchise.

Matatandaang nag-inhibit sa pagdinig si Senadora Grace Poe, Chair ng Senate Committee on Public Services, dahil nagtatrabaho sa ABS-CBN ang kanyang inang si Susan Roces, partikular sa natigil na hit teleseryeng “FPS’s Ang Probinsyano.”

Ayon kay Gatchalian, vice-chairman ng komite, hindi na tatalakayin sa pagdinig ang mga isyung pinag-usapan na sa mga nagdaang hearing ng Senado.

“Titignan na lang natin kung ano pa yung mga ibang issues. Like for example, ang top of mind ko, ano ba ang role ng ABS, o potential role ng ABS, o naging role ng ABS dito sa paglaban sa covid?”paliwanag ng senador.

Aniya, mahalaga ang impormasyon upang maihatid sa mga tao ang polisiya ng gobyerno sa panahon ng COVID crisis.

“Yung transition from ECQ to modified ECQ kapag hindi yan naintindihan ng tao mabuti baka pumasok sa opisina lahat tapos magkaroon ng hawaan. So information is key, of course we have a lot of sources of information pero kung lahat pwede nating gamitin ngayon, all sources, radio, tv, print, online, the more the better.” paliwanag ni Gatchalian.