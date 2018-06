Paparazzo nakonsensiya sa suicide ni Anthony Bourdain

LAKING pagsisisi ng paparazzo na pumitik ng litrato ni Asia Argento habang kasama ang guwapong French reporter­, dahil maaaring­ ito ang dahilan ng pagpapakamatay ng American celebrity chef Anthony Bourdain.

Nagbigti si Bourdain sa tinutuluyang hotel sa Strasbourg, France noong Hunyo 8, limang araw matapos malathala sa Chi, isang Italian magazine ang larawan hinggil sa romantikong pagsasayaw nina Argento, 42, at Hugo Clement, 28, sa Ristorante Camponeschi sa Rome.

Si Argento, isang Ita­lian actress, ay girlfriend ng 61-anyos na si Bourdain, na minsan nang nagkaroon ng depres­yon nang hiwalayan ng asawang si Ottava Busia noong 2016 kung saan mayroon silang isang anak.

“If I had known, I would have stopped,” wika ni Rino Barillari. “A picture is not worth a life. If that shot triggered suicide…this would make me suffer.”

Nabatid na kinausap pa siya ni Argento na huwag ilalabas ang lit­rato, pero hindi nakinig si Barillari at ibinenta ito sa Chi.

Isa pang photographer, si Agostino Fabio, ang kumuha ng litrato ng dalawa na magkahawak ng kamay at magkayakap sa kalsada ng Rome, pero hinugot sa merkado ang magazine dahil sa pagpanaw ni Bourdain.

Si Asia Argento, ay isa sa nabiktima ng manyakis na Hollywood producer na si Harvey Weinstein at ilan sa pelikulang kanyang ginawa ay ang ‘xXx’ katambal ni Vin Diesel noong 2002.