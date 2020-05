Papaano nga ba makakaresbak sa China?

Talagang napupuno na sa China ang mga kurimaw nating ayaw sa siopao pero okay sa siomai. Habang aligaga kasi ang Pilipinas at mundo sa pagtugon sa problemang dulot ng made in China virus na COVID-19, panay-panay pa rin ang pambabarako nila sa mga karibal nilang bansa sa South China Sea, kabilang na siyempre ang Pilipinas.

Pero mukhang paboritong asarin ng China ang Pilipinas na itinuturing pa man din ng kasalukuyang pamahalaan na BFF. Kung hindi ba naman talagang nag-aano ang China, mantakin mong gumawa ng kanta ang opisyal ng kanilang embahada rito sa Pilipinas na ang titulo eh “Iisang Dagat.”

Totoo naman na iisang napakalawak na dagat lang ang nakapaligid sa mundo pero nakalimutan yata nilang inaangkin nila ang bahagi ng karagatang pasok sa teritoryo ng Pilipinas, at hindi ito ikinatutuwa ng mas nakararaming Pinoy.

Katunayan, bago ang paglabas ng kanta, naghain pa ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa dalawang panibagong “atraso” nila. Ang isa ay ang ginawang pagtutok nila ng radar gun sa Navy ship ng Pilipinas sa WPS. Ang isa pa ay pagdedeklara nila na sakop daw ng Hainan province ng China ang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa pinag-aagawang dagat.

Sabi ng mga kurimaw nating pundi na sa pambabarako ng China, mas maganda raw yata kung napindot ng mga Tsino ang kanilang radar gun at nang magkaalaman na kung ano ang magiging reaksyon ng gobyerno at mga bansang banas na banas sa perwisyong dulot ng made in China virus na COVID-19.

Pero hindi lang ang Pilipinas ang inaano ng China sa South China Sea. Nagkaroon din ng girian ang mga barko ng China sa mga taga-Vietnam at maging sa Malaysia. Kaya naman may mga mungkahi na dapat magsanib-puwersa ang Vietnam, Malaysia at Pilipinas sa pagpapatrolya sa mga pinag-aagawang teritoryo laban sa pambabarako ng China.

Dahil sa mga pambabarakong ito ng China sa South China Sea kahit may pandemic, at tumitindi ring iringan ng China sa “rebeldeng” probinsiya nilang Taiwan na ayaw magpasakop sa kanilang, aba’y nagpadala ng mga barkong pandigma ang Amerika at Australia sa pinag-aagawang bahagi ng “iisang dagat.”

Sabi ng mga kurimaw natin na naadik na sa amoy ng alcohol, maraming paraan daw ang mga bansang nais makaresbak sa China dahil sa perwisyong idinulot ng COVID-19; na ayaw aminin ng China na galing sa kanila kahit pa mga kababayan nila sa Wuhan ang unang tinamaan ng virus.

Una siyempre ang pagsasampa ng kaso sa international court para makasingil sila ng danyos kahit pa suntok siguro sa buwan ang resulta. Kung walang mangyayari sa isasampang kaso, utangan na nila nang utangan at saka nila subain. Kapag naningil, ipamukha uli nila ang perwisyong dulot ng COVID-19.

Puwede rind aw na mag-alisan na sa China ang mga malalaking kompanya at negosyo ng iba’t ibang bansa na apektado ng COVID-19. Ganito ang ginagawa ngayon ng Japan at inililipat na sa ibang bansa ang mga kompanya ng mga kababayan nila. Puwede itong sundan ng “No to made in China” campaign para manglupaypay ang ekonomiya nila.

Kung gusto naman nilang asarin lang ang China, kilalanin nila bilang bansa na ang Taiwan, at ibasura na ang tinatawag na “One China Policy.” Sa dami ng mga bansang apektado ng COVID-19, walang magagawa ang China kung sama-sama nilang kikilalanin ang Taiwan bilang hiwalay na estado sa China.

Ang isa pang matinding ganti na puwedeng gawin sa China, palayasin sila sa mga teritoryong inangkin nila sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea. Kayo mga tsong, papaano kaya puwedeng resbakan ng mundo sa China? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”