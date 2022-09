Papa Art tikom bibig: Zanjoe namanhikan na raw kay Ria

Hindi sinasadyang nakita namin ang ama nina Cong. Arjo Atayde, Ria Atayde, at Mister ni Sylvia Sanchez na si Art Atayde o mas kilala sa tawag na “Papa Art” ng mga nakakakilala at malapit sa kanya.

Siyempre, kinumusta namin ito dahil sa parehong mga anak niya ngayon ang nasa news dahil sa kanilang lovelife. Si Arjo sa engagement nito sa girlfriend na si Maine Mendoza at sa pinost pa ng mga pictures ni Sylvia na nagpapakita kung gaano siya ka-close sa future daughter-in-law.

Si Ria naman ay nali-link talaga kay Zanjoe Marudo. May mga naglalabasan pa nga na kesyo namanhikan na si Zanjoe.

Pero nakangiti at talagang halatang iwas pa magbigay ng anumang pahayag si Papa Art. Ayaw yatang madawit pagdating sa lovelife ng mga anak.

Kaya sa bawat pangungulit namin sa kanya, sey niya lang, “Hindi ako nakikialam pagdating sa lovelife ng mga anak ko.”

O ha, pero in fairness, mukhang happy naman siyang talaga. Lalo na nga at si Arjo ay focus din sa kanyang unang termino bilang Kongresista ng Quezon City.

Sa isang banda, mukhang may iba rin kasing pinagkaka-abalahan ngayon si Papa Art. Ang kanyang “Christian” side kunsaan, business partner/ka-collab niya ang Hollywood actor/director/ producer na si Emilo Roso. Isang Israelite rin na malapit na kaibigan ni Gal Gadot.

Nandito ito ngayon sa bansa dahil sa project nila na “Vision of the Bible” kunsaan, available na ang app na ito sa English, pero by November, posible na itong ma-download sa Filipino version.

Si Emilio ng “Joshua Tree,” “Revelations” at “Day of Redemption” ang pinaka-founder ng Vision of the Bible. At dahil nandito na rin, posible rin ang collab nito for a possible movie with Him and Papa Art as the producers too. (Rose Garcia)