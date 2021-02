Paolo mas bagay na kontrabida

Kalbo na ulit si Paolo Contis. Humaba ang buhok ni Paolo during quarantine last year at kelan lang ay muli siyang nagpa-skinhead dahil sa gagawing continuity sa pelikulang nasimulan niya noong 2020.

Sa kanyang YouTube vlog, makikitang kinaaaliwan ng anak nila ni LJ Reyes na si Baby Summer ang bagong ahit na ulo ng kanyang daddy.

Maraming naka-miss sa pagiging kalbo ni Paolo dahil naging parte na iyon ng pagganap niya bilang kontrabida sa mga teleserye. Pero may ilang netizens naman ang nagustuhan na mahaba ang buhok ni Paolo dahil nagmukha raw mabait ito. Pero all in all, mas marami ang nagsasabing mas bagay na kalbo at kontrabida si Paolo. (Ruel Mendoza)