Paolo jackpot sa kaseksihan ni Yen

Ang tagal nang inaabangan ng mga fan na makita ang kabuuan ni Yen Santos sa social media. Kadalasan kasi ng mga post niya, puro selfie lang, puro mukha lang.

Ni hindi masilip ng mga ‘marites’ ang katawan niya. At sa mga naglabasan namang mga panakaw na photo niya sa mga lakad nila ni Paolo Contis, palaging balot na balot siya, o maluwag ang suot, kaya may mga akusasyon nga na kesyo buntis siya, dahil tumaba nga siya.

Pero, ibang-iba nga ang pinost ni Yen na photo sa Instagram. Pitong mga larawan na wow, nagpahanga, sa mga tagahanga niya.

Kasi nga, balik sa dating gawi si Yen. Aba, seksing-seksi ulit, ha!

For sure, hindi naman luma ang mga photo na `yon. Dahil sa mga nauna nga niyang photo, na kahit mukha lang ang nakikita, kitang-kita ang kaibahan, na bumalik nga sa positibong awra ang dating niya.

Well, ang tanong na lang, kailan naman kaya babalik sa harap ng kamera si Yen? Tapos na ba ang pagtatago?

Pero, ang sure, jackpot si Paolo, dahil di ba nga, isa si Yen sa pinagpapantasyahan ng mga boylet noon, dahil bukod sa magandang mukha, busog na busog ang alindog nito.

Nadine hindi makalimutan ni Nico

Contract star na si Nico Locco ng Viva Artist Agency. At asahan na nga ang sunod-sunod na proyekto niya sa Vivamax na siguradong mas magpapakiliti sa kanyang mga fan.

Anyway, naikuwento ni Nico na malaki pala ang utang na loob niya kay Nadine Lustres. Si Nadine pala ang dahilan kung bakit artista na siya sa Pilipinas siya ngayon.

Sabi ni Nico, wala raw siyang plano na magpunta ng Pilipinas, lalo na ang mag-artista.

Pero, dahil may project daw siya sa Jakarta, Indonesia, na kung saan ay naghu-host nga siya ng mga malalaking event doon, nakilala niya si Nadine.

Sa isang concert nga raw sa Indonesia na puro malalaking artist mula sa iba’t ibang panig ng Asya, isa raw sa nag-perform si Nadine.

“Na-meet ko si Nadine and mga friends niya. And then, 2-months after, may music video si Nadine na ginawa, that was 2017, and kinuha ako mag-guest. Nag-viral ang video because tanong nga nila, bakit ako, why not James Reid?

“So, parang `yun ang nag-open ng door. Wala akong planong mag-artista that time, pero it seems na nagtuloy-tuloy ang mga offers, projects. And then, kinuha ako ng GMA 7, and then, marami pang dumating,” kuwento ni Nico.

Anyway, dahil wala namang hesitations si Nico sa paglalantad ng kanyang katawan, handa na ba siyang sungkitin ang titulong ‘Vivamax King’?

“Yes, I’m ready to claim it. Ready na ako. Dati ayoko magpakita ng body, pero ngayon, okey na ako. Sa series na ‘Love At The End Of The World’ wala akong damit halos 70 percent sa scene. Hahahaha!

“I’m ready to embrace it now, na nasa bold star category ako. Wala akong restrictions. Ready ako for anything. I wanna work hard,” sabi ni Nico.

Bongga!