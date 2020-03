Paolo Contis kinalimutan na ang mga anak kay Lian Paz

Magkasabay ng birthday ang dalawang anak nina Lian Paz at Paolo Contis na sina Xonia at Xalene. Kahapon, March 7 ang actual birthday nila. Actually, few days lang din sa birthday naman ng Papa nila na si Paolo.

Pero dahil nga may mga sarili ng buhay ang estranged couple na sina Paolo at Lian na as of this writing, ang alam namin ay hindi pa rin naga-grant ang annulment ng marriage nila, parehong hindi pa rin nila magawang legal ang pagsasama nila sa kani-kanilang partners.

Si Lian sa basketball player/businessman from Cebu na si John Cabahug at si Paolo naman kay LJ Reyes na parehong may mga anak na rin silang isang babae.

Anyway, huli naming nakausap si Paolo, ang alam namin ay hindi pa siya nagkakaroon muli ng pagkakataon na makita o makasama ang dalawang anak niya kay Lian. Hindi rin kami sure kung nagkaroon na ba ng pagkakataon na maipakilala ni Paolo ang anak nila ni LJ na si Summer sa dalawang bata.

Sa Cebu na naka-base sina Xonia at Xalene.

Dahil birthday nga ng dalawa kahapon, parehong nag-post sina Lian at John ng pictures at messages nila sa dalawang bata.

Sa pinost ni John na pictures nina Xonia at Xalene na mga toddler pa lang sila halos at ngayon nga ay 10 na si Xonia at 9 naman si Xalene, practically speakin­g, masasabing lumaki at nakilala na talagang ama ng dalawa ay si John.

Nanghihinayang kami na hindi nakasama at na-witnessed ni Paolo ang dalawang anak niya na parehong magagan­da, matatalino at alam naming mahal na mahal din niya.

‘Yong distance nga lang ba nila ang problema? Kasi si Ogie Alcasid nga na Australia pa, pero he makes time for his children. O, sina Paolo at Lian pa rin ba at ang relasyon nila?

Sa isang banda, ha­nga kami kay John na talagang nakikita rin namin kung paano itinu­ring na tunay na anak na niya ang dalawa at kung paano, mahal din ng dalawang bata. Sa bagay na ‘yon, sigurado kaming nagpapasalamat din si Paolo na may tumitingin talaga sa dalawang girls niya.

Sa mga may step-dad, sure kami, puwedeng-puwedeng gawing #stepdadgoal ang partner ni Lian. Sey niya,

“To our Angels Xonia and Xalene, HAPPY BIRTHDAY! You girls are the reason why I love your Mama Lian more. I know you won’t see this post for now but I want to tell the world how thankful I am to have you both in my life! I will always prove myself to your Mama na tama decision niya to trust me with you girls. Mahal na mahal ko mama niyo ang mahal na mahal ko kayo dalawa.”