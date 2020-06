Paolo bet tikman ang ‘Marikit’ singer

Inalaska si Paolo Ballesteros ng kanyang mga follower sa Instagram sa selfie photo niya sa singer ng “Marikit” na si Juan Caoile.

Feel ng lahat na nilandi ni Paolo ang baguhang singer dahil sa biro nito sa kanyang comment. Nag-guest si Juan sa “Eat Bulaga” sa segment na “Bawal Judgemental”.

“Baby boy Marikit yiiiiii @juan_caoile,” sabi ni Paolo sa photo nila ni Juan.

Nag-comment si Juan na; “Salamat sa beauty kuya Pao naggawan ng paraan yung mukha ko.”

Tumugon ulit ng biro si Paolo na; “@juan_caoile may bayad kiss.”

At reaksiyon ng mga fan, ‘ang landi talaga’ ni Paolo.

Hindi masisi si Paolo kung lumandi man ito kay Juan, dahil may personalidad at guwapo singer.

Misis ni Chiz itotodo ang pagtulong sa mga estudyante

Itinodo na ni Heart Evangelista ang pagtulong sa mga estudyante sa pagbuo niya ng bagong project ang Big Heart PH. Bukod sa planong pamimigay ng mga gadget, tablet sa kapuspalad na mag-aaral, may iba pang ibibigay si Heart.

Ngayon (July 1) ilulunsad ni Heart ang assistance project para sa mga estudyante.

“On July 1, I will officially be launching Big Heart PH- a project that will help equip students in need with tools for them to be able to continue their education. I know this little project of mine will not be able to help everyone, but I know it will change lives of those we are able to. #BigHeart @phbigheart.”

Ibinahagi ni Heart na nagbenta siya ng giant paiting para matugunan ang pangangailangan sa project a ito.

“A few weeks ago, I sold this painting of mine in hopes to raise funds to do something that my heart was calling to me. This pandemic has affected so many people in all walks of life and some of those most affected are the students – under the new normal, they would be required to comply with distance learning of forced to stop their education if they couldn’t. That means that each student would need access to their own tablet and internet. This project of mine started when people were messaging me on Twitter asking for assistance. I knew then in my heart that I had to do something. Something bigger.”

Andi nakiusap sa mga turista sa Siargao

Hindi nagkamali ng desisyon si Andi Eigenmann na manirahan sa Siargao at magkaroon ng asawang lokal, ang surf instructor/international competitor na si Philmar Alipayo.

Sa shout out niya para sa kampanyang #respectthelocals, kaakibat ang photo niya at ilang mga bata, binigyang halaga ni Andi ang mga lokal o mga naninirahan doon na tumanggap sa kanya.

Ayon kay Andi, tinuruan siya ng mga taga-Siargao ng simpleng pamumuhay, pero puno ng kasiyahan.

Pinasalamatan ni Andi si Philmar sa pagmamahal sa kanya, na wala raw kapantay na halaga.

Sa huli, nakiusap si Andi sa mga turista na irespeto ang isla, lalo na ang mga naninirahan dito.