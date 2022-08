Paolo bet kabugin kaseksihan ni Heart

Kinareer talaga ni Paolo Ballesteros ang pagiging ‘Reyna ng Dragona’ o ‘Drag Queen’.

Napansin ng mga netizen sa pinoste niyang mga photo ang manipis na katawan, braso ng Eat Bulaga host.

Sa post na naka-drag make up, outfit siya, kitang-kita na payat talaga siya.

Aba, gusto yatang talbugan ni Paolo si Heart Evangelista sa kapayatan.

Sa isang photo shot ni Heart ay pinansin ng mga netizen ang pagiging halos kalansay na niya, dahil labas na ang mga buto niya sa balikat, collar bone.

Well, malaking bentahe kay Paolo ang kanyang katawan bilang host ng show.

Ice pinalibutan ng mga beki

Habang wala pang ganap bilang singer, nag-focus muna si Ice Seguerra sa pakikihalubilo sa mga beki sa bago niyang trabaho. Nakakaaliw makita si Ice na tomboy o ‘butch’ na napapaligiran ng mga bakla, cross-dresser, transgender, drag queens.

Si Ice ang co-director ng ‘Drag Race PH’ na si Paolo Ballesteros nga ang host.

“When I signed up as #DRAGRACEPH co-director, being a fan of the show, alam ko na mage-enjoy ako sa trabaho na ‘to. But I never expected this to be so much more,” sabi ni Ice.

Feeling nga ni Ice ay mga anak niya ang mga beking nakasama niya dahil sa sobrang pagmamalasakit niya sa mga ito na mag-shine.

“Shine on, my dearest Queens! This is the beginning of the rest of you lives. I love you all so much!” sabi ni Ice.

Curtis nagsisi kay Billie Eilish

Nanghinayang si i Anne Curtis na hindi siya nakapanood ng concert ni Billie Eilish sa Mall Of Asia kamakailan.

Ganun din si Lovi Poe na hindi nakita ng personal si Billie.

Kaya super nanghihinayang talaga si Anne na napalampas niya ang pagkakataon.

Sobrang inggit din siya sa mga nakapanood ng concert.

“Watching the vids of @billieeilish in Manila on TikTok. One of the concert I really wish I was able to watch!” sabi ni Anne.

Anyway, hinahamon naman si Anne ng mga netizen na huwag palampasin ang magaganap na series of concert tour ng BlackPink sa iba’t ibang lugar sa Asia, US, Europe at dito nga sa Pilipinas.

Anak ni Jennylyn makalaglag panty kaguwapuhan

Para sa anak na si Alex Jazz, bumalik sa Instagram si Jennylyn Mercado, matapos ang ilang buwan na pananahimik. Tutok nga siya sa baby nila ni Dennis Trillo.

Binati nga ni Jennylyn ang anak sa 14th birthday nito.

“Happy birthday, kuya Jazz! Can’t believe you’re already 14! We love you very much!” say ni Jen.

Base sa photo na pinost ni Jennylyn, angat na angat ang kaguwapuhan ng bagets. Namana nito ang pagiging tisoy ni Patrick Garcia.

Pasadong-pasado nga na mag-artista o endorser, commercial model si Jazz.

At ngayon pa lang, siguradong maraming babae ang malalaglag ang panty sa gandang lalake ni Jazz.