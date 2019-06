Paolo ayaw patalo kay Dingdong sa best actor

Natawa kami kay Paolo Contis na isa sa mga nominado sa pagka-Best Actor sa pelikula niyang “Through Night and Day” nang humirit ng biro na, “O kami lang dalawa ang nandito! Alam niyo na!” referring sa isa pang nominado sa pagka-Best Actor rin na si Dingdong Dantes para naman sa movie na “Sid & Aya, Not A Love Story.”

Parehong present sina Dingdong at Paolo sa ginanap na 2019 Eddys’ Nominees Night sa Annabel’s Restaurant noong Sabado nang gabi. Dito iganawad ng Eddy’s sa pa-ngunguna ng President ng SPEED na si Ian Farinas ang mga certificate of nomination sa mga nominees sa iba’t-ibang kategorya.

Maituturing na matagumpay ang Eddy’s nominees night dahil ang dami rin na nominees na dumating. Tulad nga ni Dingdong na maaga pa lang ay nasa venue na at nag-stay rin ito ng matagal-tagal.

Halos kumpleto ang mga nominated naman sa pagka-Best Supporting Actor na sina Tirso Cruz III, Ricky Davao, Tony Labrusca at Tony Mabesa.

Dumating din ang Best Actress nominee na si Glaiza de Castro at Best Supporting Actress nominee na si Cherie Gil at iba pang mga nominado, maging sa technical.

Present din ang mga nominadong director tulad nina Direk Joel Lamangan at Kip Oebanda.

Maganda ang ginagawang ito ng Eddy’s na meron silang nominees’ night na opisyal na natatanggap ng mga nominado ang kanilang certificate. Na sa totoo lang naman, to be nominated is already an award.

Sa dami ng mga pelikulang ipinapalabas kada-taon at sa rami rin naman ng mahuhusay na actor at actress, para mapabilang dito ay isa ng malaking karangalan.

Ang awards night naman ay gaganapin sa New Frontier Theater sa July 14.

Geoff, Maya may baby boy na

Halos sabay ng Father’s Day ay Daddy of two na si Geoff Eigenmann. Isinilang ng live-in partner ni Geoff ang second baby nila na this time, baby boy na noong June 15, isang araw bago ang Father’s Day.

Sabi ni Geoff sa caption ng kanyang Instagram video, “On 6-15-2019 at 7:30 am, our young king is born. Another reason to be a better person and an even better example.

“Thank you my love @blushmaya for carrying our little one for the past 9 months. Our sleepless but priceless nights are about to begin again. Looking forward to learning from you and your sister everyday.”

Ipinagbubuntis naman ni Maya ang ikalawang anak nila nang mag-proposed ng kasal si Geoff sa ina ng mga anak niya.