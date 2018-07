Panuntunan sa pagtatayo ng mga cell tower inilabas

Kinumpirma ng pa­mahalaan ang inilabas na mga guideline para sa mga magtatayo ng cell tower na malaking maitutulong sa papasok na 3rd major telco player.

“The guidelines are out,” sabi ni Presidential Adviser for Economic Affairs on Information and Technology Communications Ramon Jacinto.

Dagdag ni Jacinto, ang mga dominanteng player sa industriya ay hindi puwedeng magmay-ari ng mga kompanyang magtatayo ng mga tower o magkaroon ng parte sa mga kompanyang ito.

Kung nais naman magtayo ng tower ng Globe o Smart at dinedma sila ng kompanya, maari silang gumawa ng sariling to­wer sa takdang panahon.

Sinabi pa ni Information and Communications Technology Acting Secretary Eliseo Rio Jr., na inaa­yos na ngayon ang pagpapatupad ng mga guideline sa nasabing usapin.

“We are rushing this so that the third telco wouldn’t have to build its own to­wer,” dagdag pa niya.

Malaki ang kakaila­nganing gastusin ng 3rd major telco player kung ito pa ang magtatayo ng sarili nitong tower at iba pang infrastructure.

Kamakailan ay inayos na ng Department of Information and Communications Technology ang isang kasunduan sa National Grid Corporation of the Philippines at National Transmission Corporation para magamit ng pamahalaan ang dark fiber.