Panukalang inclusive education para sa mga learner with disability pasado na!

Magandang balita! Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layong suportahan ang inclusive education at itaguyod ang mga serbisyo para sa mga mag-aaral na may kapansanan o learners with disabilities.

Bilang sponsor at isa sa mga may akda ng panukalang batas, nais bigyang diin ng inyong lingkod na ito ay isang mahalagang hakbang upang masigurong ang mga mag-aaral na may kapansanan ay hindi mapag-iiwanan sa “better normal” ng edukasyon.

Sa ilalim ng “Instituting Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education Act” o ang Senate Bill No. 1907, walang mag-aaral na may kapansanan ang maaaring mapagkaitan ng oportunidad na pumasok at makapag-aral sa pampubliko o pribadong paaralan sa basic education.

Ayon sa panukalang batas, ang paghahatid ng edukasyon sa mga mag-aaral na may kapansanan ay dapat sang-ayon sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ang UNESCO Convention Against Discrimination in Education, ang Incheon Strategy to Make the Rights Real for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific, at ang Alternative Learning System Act o ang Republic Act No. 11510.

Layunin ng panukalang batas na magkaroon ang bawat lungsod at munisipalidad ng Inclusive Learning Resource Center (ILRC). Ang mga ILRCs ay maghahatid ng mga serbisyong tulad ng linguistic solutions para sa mga deaf learners, mga serbisyo sa speech-language pathology and audiology, physical at occupational therapy, counseling at rehabilitation at serbisyong medikal at transportasyon.

Ang mga ILRCs din ang magpapatupad ng Child Find System (CFS) upang matiyak na ang mga mag-aaral na may kapansanan na hindi nakakapag-aral ay matukoy, mahanap, masuri at matulungang maging bahagi ng pormal na sistema ng basic education.

Ang bawat ILRC ay magkakaroon ng multidisciplinary team na kinabibilangan ng mga propesyonal at mga eksperto tulad ng mga special needs teachers, educational psychologists, guidance counselors, psychometricians, developmental pediatricians, physical therapists at speech and language therapists.

Bagama’t tinataya ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na may limang milyong kabataang Pilipino ang may kapansanan, wala pang kalahating milyon (439,700) ang naka-enrol sa mga DepEd schools para sa School Year 2019-2020.

Pinasasalamatan natin ang mga kapwa senador na kasama nating may akda sa panukalang batas na ito. Congratulations sa ating lahat!