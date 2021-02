Panonood ng horror movie nakababawas ng timbang

Hilig mo man ang mga nakakatakot na palabas o gusto mo lang na manakot ng iba, tiyak patok ang mga horror movie sa anumang panahon at maging pagkakataon – kabilang na ang pagpapapayat.

Ang iba, may mga paraan para mabawasan ang takot sa mga nakakasindak na eksena, kabilang na ang pagtakip sa mata.

Kapag alam kong may nakakatakot o nakakagulat na eksena, ipipiring ko na ang mga kamay sa mga mata ko. Kung minsan pati mga tenga, isinasama ko sa pagtakip para hindi ko marinig ang audio ng pelikula.

Pero base sa isang pag-aaral sa University of Westminster, maraming hatid na benepisyo ang panunuod ng mga horror film.

Kung wala kang oras mag-gym o mag-diet, baka ito na ang solusyon para sa’yo!

Ayon sa isang dalubhasa sa cell metabolism at physiology na si Dr. Richard Mackenzie, hanggang 200 calories ang kayang i-burn ng isang tao kapag nanuod siya ng horror film na 1.5 hours ang duration. Katumbas ito ng pagtakbo nang tatlumpung minuto.

Sa isinagawang pag-aaral, tumaas ang heart rate ng mga participant na pinapanuod nila ng sampung horror film.

Bukod dito, nairekord din sa research ang naranasan nilang adrenaline rush. Dahilan ito para bumaba ang appetite, tumaas ang metabolic rate at matunaw nang mabilis ang calories sa katawan ng isang tao.

Mas nakakatakot na pelikula, mas nakatutunaw ng taba sa katawan!

Kaya huwag daw magtago sa mga scary scene dahil maraming benepisyo ang nasasayang.

Nai-feature sa isang news magazine TV show ang Asylum Manila, ang naging patok na haunted house attraction sa Quezon City. Isa sa mga pumila rito ang nagsabing daig pa niya ang nag-gym ng buong araw. Totoo nga siguro dahil kitang-kita naman sa hitsura niyang pawis na pawis siya.

Bukod sa nakapagpapapayat, nakaka-good mood din pala ang panunuod ng horror films. Sabi rin sa study, “negative feelings created by horror movies actually intensify the positive feelings when the hero triumphs in the end.”

Pero sa kabila nito, mabuti pa ring sumangguni sa mga eksperto kung weight loss ang usapan. Ang panunuod naman ng horror films na may nakakagulat na eksena, idulog din sa espesyalista lalo na sa mga taong may iniindang sakit sa puso. (Julius M. Segovia)