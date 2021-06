Panlalaki naman

Sa mga nakaraang column natin, binigyan ng halaga ang mga kababaihan, pati na ang mga nagdadalantao at kanilang mga anak. Itong linggo, bilang paggunita sa Father’s Day, sasagutin natin ang katanungan ng isang lalaki para sa mga lalaki. “Ako ay 50 anyos, malusog naman at sinusubukan panatiliin ang kundisyon ng aking katawan. Gusto kong maprotektahan din ang aking pagkalalaki at tuluyang maging healthy. Anu ano ang mga pwede kong gawin?”

Una sa lahat, ang maganda ay malusog ka at pinahahalagahan ang iyong kalusugan. Dahil sa edad at sa pagkalalaki, mayroon din mga tiyak na dapat bigyan ng kalahagahan. Ang isa ay ang prostata. Habang tumatanda, may ilang karamdaman na madalas makita, mapababae man o lalaki. Ito ay ang pagtaas ng presyon, stroke, diabetes, kanser, at pati mga sikolohiyal na problema tulad ng depression. Ngunit sa may posibleng karagdagan sa lalaki at ito ang magkaroon ng benign prostatic hypertrophy o BPH. Pwedeng hindi naman magbigay ng problema agad agad, ngunit pag matindi ang paglaki ng prostata, maaaring mahirapan sa pagihi. Ito ay kadalasan hinihiwalay sa posibilidad ng kanser ng prostata dahil pareho ang unang sintomas nito.Pinapaeksamin sa doktor, lalong lalo na sa mga urologist para malaman ang tunay na diagnosis. Kabilang sa eksaminasyon ay ang digital rectal exam, mga laboratoryo sa dugo, lalong lalo na ang prostate specific antigen o PSA. Madalas din isama ang mga imaging exam gaya ng ultrasound o ct scan.

Sa pagkalalaki naman, para manatili ang tibay at enerhiya, lalo na kung nagkakaroon ng erectile dysfunction, may mga gamot na maaaring ibigay. Sa pagkain naman, nirerekomenda ang mga sumusunod: pakwan, berdeng gulay na madahon tulad ng spinach, pati ang repolyo. Kabilang din ang buto ng kalabasa, dark chocolate, strawberries, saging, mga nuts at pinatuyong prutas, ang anghang ng sili, granada at avocado. Maaaring kainin ng hiwahiwalay, o pwedeng gawing inumin sa pamamagitan ng pag blend ng ilang ingredients. May mgapagkain din na pwedeng idagdag para mas tumagal ang libido o sex drive at ito ang mga sumusunod: talaba, karne, isda gaya ng salmon, mansanas, kintsay, beets, at katamtaman na red wine.

Ang mahalaga ay kung may kakaibang nararamdaman, huwag mahiyang lumapit at kumunsulta sa doktor. Huwag isipin na mababawasan ang kamachohan. Hindi kayo nagiisa at madami din ang nagkakaroon ng problema gaya nyo.

Karagdagan lamang, para sa aking mga kasamahang doktor, ang Philippine Medical Associaion ay magkakaroon ng 114th annual convention nitong ika 20-23 ng Hunyo. Ang Quezon City Medical Society din ay mayroong 36th annual convention sa ika 30 ng Hunyo hanggang ika 2 ng Hulyo. Magregister na tayo sa website nila at magkita-kita tayo virtually.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

