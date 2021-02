Panlalake, mabuhok: Mga paa ni Pia Wurtzbach nilait

Ang sarap-sarap panoorin nina Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey kapag magkasama. Wala silang pakialam kung humalakhak, mawalan ng poise, basta ang mahalaga ay masaya sila.

Pinaglaruan nga ni Jeremy ang tenga ni Miss Universe 2015, na sabi nga niya ay parang…

“I said she had ears like an elf… She went full ‘Lord of the Rings’. Oh my God, baby!” tawang-tawa na sabi ni Jeremy tungkol kay Pia.

Wala rin kasing pakialam si Pia na paglaruan ang sarili niya, basta sa ikaliligaya ng kanyang mahal na dyowa.

Pero sa latest Instagram post ni Pia, na kung saan ay inulan nga ng papuri ang kagandahan niya, suot ang isang purple satin dress, na nilagyan lang niya ng caption na, ‘Not an elf!’, may ibang wala talagang magawa na laitin ang pinakamagandang babae sa universe noong 2015, ha!

Sabihan ba naman si Pia na, “Your feet look like men feet or hobbit feet.” Na ikinagulat siyempre ni Pia.

Kaya agad namang sinopla ng mga fan ni Pia ang nanlait sa mga paa ng beauty queen. Pinalayas nila ito sa mismong IG ni Pia, na wala nga raw ambag ang naturang basher sa mundo.

“I disagree Pia has beautiful feet.”

“She got dainty feet.”

“Haters alert. Pia has cute feet.”

Well…

Kathryn, Daniel ‘kinasal’ ng mga fan

Dahil Thursday (na uso ang Throwback Thursday) tumapat ang Feb. 25, na eksaktong anibersaryo rin ng relasyon nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, kaya naman super trending din sila, dahil super bati rin ang mga fan nila sa kanila.

Kaaliw lang ang ibang fan, dahil inilabas nila ang mga photo nina Daniel at Kathryn na naka-pangkasal, ah! Parang sila nga ang nagkasal sa mga idolo nila.

Kuha ang mga photo sa mga pelikula, teleserye ng dalawa na kung saan ay may eksenang ikinasal sila. Ramdam na ramdam nga ang pagkasabi ng mga fan na maikasal na ang dalawa, at masilayan na rin ang mga ‘baby’ nila, ha!

Anyway, sina Kathryn at Daniel ang maituturing mo na may pinaka-solid na mga tagahanga. Sa tinagal-tagal na ng tandem nila, hindi nga sila pinagsasawaan ng mga fan, at lalo pa silang dumarami, ha!

Well, sana nga lang, kapag ikinasal na sina Kathryn at Daniel ay wala na ang Coronavirus, para naman masaksihan ito nang live at personal ng kanilang mga fan.