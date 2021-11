Paniniwala ng doktor sa India: Ebak ng baka mabuti sa mga buntis

Isang doktor mula sa Karnal, India ang nagsasabing may health benefits ang pagkain ng dumi ng baka, kung saan isa na umano rito ang pagkakaroon ng mas maa­yos na panganganak para sa mga buntis.

Ayon sa ulat ng The Mirror, ang doktor na si Manoj Mittal ay naniniwalang ang pagkain ng dumi ng baka ay maaaring makatulong na maiwasan ang cesarean delivery at nakakatulong din sa paglaban sa mga sakit.

Bilang patunay pa sa kanyang mga sinasabi ay may video pa siya kung saan dumampot siya ng dumi ng baka at kinain ito.

“See, if we eat cow dung, then our body and mind become pure,” aniya. “By eating cow dung, it removes impurities from our body.”

Kuwento pa ni Manoj, ang pagkain ng dumi ng baka ay ginagawa ng buo niyang pamilya.

“We are nine siblings, and we have been eating dung. My mother also consumes it from time to time, and she had given all of us birth via normal deliveries.”

Matatandaang sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nauso rin ang pagligo gamit ang dumi ng baka sa India sa paniniwalang proteksiyon ito laban sa virus, bagay na kinontra ng mga eksperto. (Mark Joven Delantar)