Panic at picnic sa RFID

Sa nakalipas na mga linggo mga tropapips, mga motorista ang laging sinisindak ng Department of Transportation (DOTr) na dapat nang magpakabit ng RFID o radio-frequency identification para makadaan sa mga expressway. Pero sa dami ng mga reklamo sa sistema, hindi kaya panahon na para sindakin naman ang mga namamahala sa naturang plano ng gobyerno na total cashless sa pagbabayad sa toll?

Noong Oktubre, naging aligaga ang mga motorista para mapalagyan ng Autosweep at Easytrip na RFID ang kanilang mga sasakyan dahil pagsapit daw ng Nobyembre 2 eh total cashless na ang toll. Ibig sabihin, hindi na mababati ng mga driver ng “kumusta ka tol? ang mga taong tumatanggap ng bayad sa toll dahil mawawalan na sila ng trabaho.

Ilan kayang toll collector ang mawawalan ng hanapbuhay kapag total cashless na ang singil sa toll dahil sa RFID na hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagrereklamo?

Sa kagustuhan ng mga motorista na tumalima sa direktiba ng DOTr, marami sa kanila ang nag-panic sabay picnic sa mga pakabitan ng RFID. Bakit picnic, aba’y sa haba ng pila, umaabot sa tatlo hanggang limang oras ang pila. Kaya kung kasama nila ang pamilya, sa sasakyan na sila napipilitang kumain.

Dahil palpak ang proseso ng kabitan, marami pa ring motorista ang hindi nakabitan ng RFID. Ang resulta, ipinagpaliban na naman hanggang sa Disyembre 1 ang pagpapalagay ng sticker ng RFID at muling ipinanakot na hindi na makakadaan sa toll ang mga walang RFID dahil total cashless na ang toll.

Ang Toll Regulatory Board na nagpabida pa noon na handa na sila sa cashless system, inuulan ngayon ng mga reklamo dahil sa mga kapalpakan sa sistema ng RFID. Bukod sa may mga sticker na hindi nababasa ng scanner kaya hindi umaangat ang barrier sa toll gate, aba’y napakarami rin ng reklamo sa mga misteryosong nawawala ang “load” sa kanilang RFID at may muntikan pa ngayon na mabagsakan ng barrier dahil biglang bumababa.

But wait there’s more na naman. Bukod sa mga reklamo na pahirapan sa pagpapakabit, nawawalang mga load, mga RFID na hindi nababasa ng scanner, may mga reklamo na rin na mabagal ang pasok ng load sa card, at mahal na sinisingil na “convenience fee” kapag nagpa-load.

Ang isa nating kurimaw na nanghiram lang ng sasakyan, nagpa-load daw sa card na may convenience fee pa na P25. Pero nang dumaan na siya sa toll, aba’y hindi siya makadaan kasi walang “laman” ang card niya. Ibig sabihin, na-delay ang pasok ng ipinasok niyang load at kailangan pa rin niyang tumigil at alamin ang dahilan kung bakit wala pa rin siyang load.

May isa rin tayong kurimaw na nakisakay na pagdating sa barrier ng toll, ayaw umangat dahil hindi mabasa ng scanner ang kaniyang RFID. Ang resulta, kailangang umatras ang lahat ng sasakyan na nasa kaniyang likuran para makaatras siya at makalipat sa ibang gate.

At kamakailan lang, may nabalita naman na pagkabasa ng RFID, umangat ang barrier at bago pa makausad ang sasakyan ay bigla rin bumaba kaya tinamaan ang sasakyan.

Sa lahat ng ganitong aberya, ang tanong malamang ng maraming motorista, naboboljak ba ng DOTr ang mga taong dapat ayusin now na! ang sistema gaya nang pag-apura nila sa mga motorista na magpakabit ng RFID– na hindi lang isa kung hindi dalawa!

Kasi mga tropapips, ang isa pang ipinagtataka ng maraming motorista at kung bakit kailangang apurahin ang “total cashless” operation sa toll gayung hindi pa interoperability ang mga scanner ng Autosweep at Easytrip. Ang ibig sabihin, ang Autosweep ID ay puwedeng basahin ng mga scanner ng Easytrip, at vice versa para isang kabit na lang para menos gastos.

Ang “Autosweep” ay para sa SLEX, STAR, Skyway System, NAIA Expressway, at TPLEX, habang ang “Easytrip” naman ay para sa NLEX, SCTEX, CAVITEX, C5 Link at CALAX.

May panawagan na ipagpaliban muna ang total cashless sa toll pero dapat sigurong imbestigahan na ito kung walang pagbabagong nangyayari sa sistema at ang mga taxpayer na motorista ang nagdurusa. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”