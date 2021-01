Panibagong Taon, Panibagong Lakas

Ang pinakaunang kuwentuhan natin ngayong 2021 ay dumapo sa mensahe ni VP Leni Robredo para sa ating mga kababayan ngayong bagong taon. Ika nga niya, isa na namang taon para palakasin pang lalo ang ating pagkakabuklod-buklod, isa na namang taon para makabangon mula sa lahat ng pinagdaanan natin noong 2020.

Kaya’t patuloy ang pagpupursigi ni VP Leni at ng buong Tanggapan para makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Nakakakaba man ang panibagong strain ng COVID19 na laman ng balita ngayon, hindi tayo humihinto sa pagdala ng tulong sa ating mga frontliners, kasabay ng mga relief operations natin sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo.

Ang COVID19 response operations natin ay patuloy: Dire-diretso ang paghatid natin ng mga personal protective equipment (PPEs) sa mga ospital at health centers na nangangailangan nito, pati na rin mga medical supplies. Sa tulong ng ating mga Angat Buhay partners, hindi natin napapabayaan ang ating mga healthcare workers, pati na ang mga kababayan nating sige pa rin ang kayod sa kabila ng banta ng pandemya.

Dahil rin sa mga Angat Buhay partners natin at ang pakikipagtulungan ng iba’t ibang local government units, libu-libong mga pamilyang apektado ng mga bagyo at baha ang ating natulungan. Ang pinakabago nating naabot na mga komunidad sa pagpasok ng 2021 ay mga lugar sa Quezon City sa Escopa, Balara, at G. Araneta at sa Cainta at Antipolo sa Rizal. Maliban sa mga hot meals, relief packs, housing materials, at iba pang naiaabot natin tugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, patuloy rin ang mga proyekto nating nakatuon sa pagbibigay ng pag-asang makapagsisimula silang muli—na kung saan sila mismo ang makapagpabago ng kanilang kinabukasan.

Gaya ng pagbibigay natin ng tulong-pangkabuhayan sa ilang mga komunidad sa Bulacan kung saan nag-abot tayo ng livelihood assistance sa mga mananahi sa bayan ng Sta. Maria, pati na sa San Jose Del Monte at Meycauayan. Katulong natin ang iba sa kanila sa local production ng PPEs na atin namang inaabot sa mga ospital na nangangailangan nito. Bahagi ang programang ito ng patuloy nating pagsuporta sa mga manggagawa at kanilang pamilya lalo na sa panahon kung saan higit na apektado ang kabuhayan.

Iilan lamang ang mga ito sa mga inisyatibo ng Tanggapan at ni VP Leni. Hindi na bago ang mga kuwentuhan nating gaya nito, lalo pa’t patuloy na lumalalim ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sana sa ating lingguhang kuwentuhan, napapalakas namin ang inyong loob. Sana naipapaalala namin sa inyong hindi kami titigil, at hindi kami uurong sa hamon ng pagkakataon. Lalo ngayong nagsisimula tayo ng bagong taon, siguradong may panibagong haharapin ang ating bayan, ngunit hindi tayo matatakot dahil patuloy tayong magtutulungan at magkakaisa. Diyan tayo huhugot ng lakas para sa darating pang mga laban ngayong 2021.