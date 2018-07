Panibagong kontrata sa AMA ni Andre Paras 

MULING pumirma ng panibagong kontrata sa AMA university si actor/player Andre Paras bilang manlalaro ng basketball team at patuloy siyang mag-aaral sa AMA University.

Isa si Paras sa aking original na hinawakan simula ‘nung bata pa ang aking programa sa grassroot level na 13-under, kabilang din ang kanyang utol na si Kobe Paras.

Kaya’t ako’y nagpapasalamat sa pamilya Paras lalo na sa kanilang amang si former rookie/MVP Benjie Paras sa tiwalang binigay nila sa akin.

Bilang mag-aaral ng AMA University, si Andre ay lalaro sa iba’t ibang liga ng eskuwelahan bilang schoolbased player gaya ng NAASCU, Fr. Martin, PBA D-League at iba pang liga.

Malaking tulong sa team si Andre kasi isa siya sa mga manlalarong may height at tira sa labas at maituturing na all around player.

***

Magkakaroon ng basketball tryout ang Team Quezon City sa PBA-MBT 25-under sa Sabado, Hunyo 28, 2018 sa AMA University Proj. 8 Villa Arca Subdivision Q.C., alas-otso ng umaga.

Ang inyong lingkod ang hahawak ng team sa tulong ni Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte na ubod ng bait at todo suporta, kabilang na rin si Quezon City Vice Mayor chief of staff Rowena Macatao at sports head Raymundo Logan.

At siyempre ang suporta ng AMA, ang chairman na si Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Amable C. Aguiluz IX at vice pres. Arnel Hibo.

***

Nagtapos na ang kampanya ng AMA PBA D-League team na lubos kong ikinatuwa na makitang lumalaban ng husto ang aking mga player na galing pa sa juniors team ng AMA, at mga coach na sila Bobby Andaya, Benjie Diswe, Edwin Ancheta at Yong Catiquista.

Pinamalas nila ang tinatawag na pusong totoo at nangagakong lalo nilang pagbubutihin ang kanilang laro sa susunod na conference. Tayo ang puwedeng makakakuha ng 1st pick overall sa D-League na dekalibreng manlalaro na makakatulong sa team.

***

Magiging pukpukan ang laban ngayon sa PBA championship sa pagitan ng San Miguel at Ginebra. Matutunghayan natin sa dalawang kampo ang dalawang pinakamagaling na sentro sa bansa na si June Mar Fajardo at Greg Slaughter.

Kaya’t abangan natin.