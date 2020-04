Pangunguna ng ‘Pinas sa COVID case sa SE Asia, di dapat ikabahala – Nograles

Walang dapat ikaalarma ang mamamayan sa ulat na ang Pilipinas na ang may pinakamataas na kaso ng coronavirus disease sa Southeast Asia, ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles.

“Yung number of cases ng Covid-19 sa Pilipinas is a function of the expansion of our testing capacity, capability, and implementation,” wika ni Nograles sa virtual presscon nitong Huwebes, Abril 16.

Sa huling tala nitong Huwebes, umabot na sa 5,660 ang kumpirmadong tinamaan ng coronavirus, habang 362 naman ang namatay at 435 ang gumaling.

Tiniyak naman ng spokesperson ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases na ginagawa ng gobyerno ang mga tamang hakbang para makontrol ang Covid-19 crises.

“Don’t get disheartened if ang nakikita mo is dumadami tayo, o mas malaki na tayo sa Malaysia, o tayo ang pinaka malaki sa ASEAN if ang kapalit niyan is kaagad natin na-i-isolate, agad natin tini-treat and agad natin napapa-recover,” saad ni Nograles.

“Hindi naman ito contest na pakontian ng number. Hindi ganyan and that’s also something that was not discussed dun sa ASEAN summit. Ang best practices pa rin is exactly what we’re doing. In fact, if there’s something we learned dun sa (ASEAN summit) is that what we are doing in the Philippines is also something they are doing in their respective countries, yung quarantine or lockdown, yung travel restrictions, yung testing, and then yung treatment,” dagdag pa niya. (Prince Golez)