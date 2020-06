Pangulo targe ni Pacquiao

Ibang laban na ang pinupuntirya ni Senador Manny Pacquiao pagdating ng 2022. Sa Malacañang na ang target nito.

Base ito sa pagsisiwalat ni Top Rank promoter Bob Arum kung saan sinabi umano nito kay World Boxing Council (WBC) president Mauricio Sulaiman na: “The first president I think we’ll get as a fighter is little Manny Pacquiao, who told me, once again.”

Si Arum ay dating promoter ni Pacquiao.

“I did a Zoom telephone call with him and he said, ‘Bob, I’m gonna run in 2022’,” sabi umano ni Arum base sa ulat ng British online new site The Sun.

Inimbitahan pa umano siya ni Pacquiao na dumalo sa inagurasyon nito kapag nanalo na siya sa presidential election.

“And, when I win, I want you there at my inauguration,” sabi pa umano ni Pacquiao kay Arum.

Sinikap ng Abante na kunan ng pahayag si Pacquiao tungkol dito subalit hindi ito sumagot.

Subalit sa mga nagdaang taon, ilang beses nang itinanggi ni Pacquiao na tatakbo siya sa mataas na posisyon sa gobyerno sa 2022.

“Sa ngayon hindi ko iniisip `yung thing about running [sa] 2022. Alam mo ang iniisip ko ang solusyon sa mga problema sa bansa natin especially economic, especially madaming naghihirap ngayon. `Yung taxes natin napakataas, nahihirapan ang taumbayan,” sabi ng senador sa panayam noon sa Headstart ng ANC.

Sa press conference naman noon sa pelikula ng talambuhay ni General Miguel Malvar na pinagbidahan ni Pacquiao, sinabi nito na tatakbo lang siya sa pagka-pangulo kung may basbas ng Panginoon.

“Hindi ko pa iniisip ‘yan. May isang term pa ako as a senator. ‘Yung pagiging presidente naman kasi, iyan ay anointed by God,” sabi ni Pacquiao. (Aivan Espicope/Dindo Matining)