Pangulo maghigpit sa pagpili sa mga opisyal ng gobyerno

Madalas na bukambibig ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy ang kanyang paglilinis sa gobyerno laban sa mga tiwaing opisyal.

Ilang magkakasunod na rin na mataas na opisyal ang ang sinibak o inalis sa puwesto dahil sa mga pagkakasangkot umano sa katiwalian at ang pinakahuli at mula sa National Housing Authority (NHA) at Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP).

Tama lang talaga na agad tanggalin sa puwesto kung nasangkot sa katiwalian upang hindi na pamarisan ng iba at magsilbing bahala na rin sa ibang tiwaling opisyal ng gobyerno.

Ang mainam lang dito ay hindi kinukunsinti ng Pangulo ang mga presidential appointees na nasasangkot sa katiwalian.

Dapat purihin ang Pangulo dahil sa katunayan ay mayroon pa nga na malapit niyang kaibigan ang nasangkot sa katiwalian pero agad ding inalis sa puwesto.

Pero dapat sigurong rebyuhin mismo ng Pangulo ang sistema at proseso ng pagkuha ng mga taong itatalaga sa mga sensitibong puwesto sa gobyerno na ang tukso ng katiwalian ay masyadong malapit.

Tila nalulusutan ang Pangulo ng mga taong ang intensiyon ay magnakw at makinabang sa pondo ng Bayan sa halip na ang prayoridad ay ang paglilingkod sa bayan.

Makakabuting papanagutin din sa batas ang mga opisyal nito na nasangkot sa katiwalian.

Hindi dapat magkasya ang Pangulo na basta sinibak na lang sa puwesto bagkus ay pasampahan din ng kaso upang makulong at ito ang magsisilbing malinaw na mensahe laban sa mga magtatangkang manamantala sa pondo ng bayan.

Sipating mabuti ang credentials at pagkatao na mga itatalaga sa puwesto sa gobyerno dahil magbibigay ito ng batik at masamang imahe sa kabuuang administras­yong Duterte.