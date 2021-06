Pangulo ‘di lang busilak puso dapat may tigas din

Kung pagiging busilak ang puso lang ang kailangan sa pagka-pangulo ay pasok sa banga si Vice President Leni Robredo.

Ayon ‘yan kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson nang hingan ng reaksiyon hinggil sa pagkakasama ni VP Leni sa presidential bet ng opposition coalition na 1Sambayan.

“In my book, if the goodness of the heart is one single criterion to elect a president then I think she’s in it to win it,” ani Lacson sa panayam ng ANC ‘Headstart’.

“But we all know ‘di naman puwede lang busilak ang puso ang uupo. Kailangan merong toughness, iba pang qua­lities,” aniya pa.

Nilinaw naman ni Lacson na hindi niya kinakampanya si Robredo at nagbigay lamang siya ng opinyon. (Ray Mark Patriarca)