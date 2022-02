Pangsala ng basura sa Bicol ilog Earth-friendly

Muling ipinamalas ng mga Pinoy ang pagiging malikhain nito nang pakinabangan ang mga gamit nang bote sa isang ilog sa Bicol.

Sinabi ni Municipal Environment and Natural Resources Officer (MENRO) Andy Po, ang ideya na gawing solid waste strainer ang mga naitapon o pinaggamitang mga plastic bottle sa Gogon River sa Virac, Catanduanes ay para maharang at salain ang mga basura sa ilog. Target din nitong pigilan ang pagkakaanod ng basura sa dagat.

Ang naturang strainer ay gawa sa mga pinagdugtong-dugtong na mga nakolektang plastic bottle na mula sa mga softdrink.

Nagsimulang lagyan ng solid waste strainers ang Gogon River ngayong Pebrero. Target nilang bumuo ng 12 estasyon.

Katulong ng MENRO sa proyekto ang ilang estudyante ng Catanduanes State University at Virac River Warriors ng local government unit.

“Napakahaba kasi ng river at nahihirapan kami maglinis at ma-contain ‘yong mga basura na sumasabay sa agos kapag high tide o low tide. Kaya naisip namin na maglagay ng strainer,” sinabi ni Andy.

Umaasa silang makatutulong ang kanilang inisyatiba para mas mapadali ang paghakot ng mga hindi dapat nasa ilog.

“With this strainer na ilalagay namin sa bawat station, mas mapapadali ‘yong paglinis namin. At saka through this strainer, mamo-monitor natin kung kanino o sino-sino ‘yong mga talagang walang awang nagtatapon ng basura sa ilog. So makikita ‘yong volume ng basura na makukuha namin doon sa strainer,” sambit ng MENRO.

“We have to do this kasi ‘pag hindi na-contain ang mga basura, dumidiretso sa dagat. Malaking epekto nito sa karagatan lalo na’t marami rin kami ditong mga bahura. Puwedeng maka-contaminate ‘yong tubig at mamamatay ‘yong mga isda,” paliwanag niya pa.

Hinikayat ni Andy ang ibang mga lugar na malapit sa tabing-ilog na gayahin ang kanilang ginawa at mag-recycle upang makabawas ng basura. (Kiko Cueto)