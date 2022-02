Pangrampa na, panggiyera pa!

Rumarampa man noon na naka-gown at korona, may pagka-brusko at bihis militar na ngayon si 2nd Lt. Mary Nicole Gee mula Quezon City nang magdesisyong maging sundalo.

Naging model muna at sumabak sa showbiz si Gee bago maging sundalo.

Sanggol pa lamang siya ay nakagawa na siya ng commercial para sa isang baby powder brand, hanggang sa mga talent ng ABS-CBN at GMA.

Noong siya’y edad 18, nagwagi siya bilang Binibining Catandugan at gumawa rin ng ilang commercial para makatulong sa kanyang pamilya.

Noong siya’y third year college na ay napag-isipan niyang pumasok sa Philippine Army, at sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang ay tinuloy niya pa rin ito.

Sa ngayon ay Intel Platoon Leader na si Gee ng S2 section ng 82nd Infantry Battalion, 3rd Infantry Division sa Cebu.

“In becoming a soldier, you will have to face your fears and do things beyond your limit. It is then that you need to think less of yourself and more of the service for our country, ” ayon kay 2nd Lt. Gee. (RP)