Panginoon kayo na po ang bahala sa ABS-CBN – Daniel Padilla

Looking forward at hopeful sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN bago magplano sa kanilang mga susunod na proyekto ngayong 2020.

Nitong Lunes nga ay super tutok si Daniel sa hearing, at nag-comment pang ‘wow’ sa photo ni Miss Jing Reyes.

Anyway, nang tanungin ang KathNiel sa FB Live special ng Jeepney TV na “Loveteam Bahay” tungkol sa mga aabangan sa kanila ng mga fan, heto nga ang sagot ni DJ:

“To look forward sa prangkisa ng ABS-CBN, bago tayo magplano. Paano tayo magpaplano kung walang ABS-CBN eh ‘di maaring wala kung hindi tayo mabigyan eh ‘di wala. Look forward tayo sa positivity na mangyayari.

Dagdag naman ni Kathryn: “Very hopeful kami and praying sa dami ng nangyayari ngayon. Bago kami siguro yung kompanya maging okay muna iyong estado niya. Kapag nangyari iyon trabaho na. Tara na, trabaho na tayo. Ang daming artista na miss na miss na magtrabaho. Ang daming fan, supporter namin lahat na gusto na makita ang ABS back on TV, so let’s hope for that.”

At siyempre, hinikayat din ni DJ ang mga fan na suportahan ang ABS-CBN.

“Suportahan po natin ang Kapamilya, mga kapatid. Sama-sama tayo dito,” saad niya.

Sa Instagram story ni Daniel ay mababasa rin ang mga linya na ‘Panginoon kayo na po ang bahala sa ABS-CBN.’ (Dondon Sermino)