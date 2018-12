NAGLABAS ng pangil ang Big Three ng Golden State.

Umiskor si Curry ng 30, may 28 si Kevin Durant at nagdagdag si Klay Thompson ng 27 sa dominanteng 128-111 panalo ng Warriors kontra Atlanta Hawks Lunes nang gabi.

“Our defense set the tone,” wika ni Curry pagkatapos makalsuhan ang six-game road losing streak ng Golden State. “Everybody gets to touch the ball.

Solong na-outscore ni Curry ang Hawks sa first quarter, naglista ng 18 tungo sa 34-17 lead ng two-time defending champions sa first 12 minutes.

Sa kanyang pangalawang salang mula 11 larong pagliban dahil sa groin injury, walang isinablay si Curry sa ­unang anim na tira – apat sa labas ng arc. Tumapos siya ng 6 for 10 mula 3-point range.

“I think he’s now back in the groove,” patungkol ni coach Steve Kerr sa kanyang star guard. “He looked great handling the ball.”

Abante ang Warriors 61-47 sa halftime bago pinabuka pa sa 24.

Sa kabila ng pang-apat na panalo sa huling 10 laro, hindi pa rin kuntento si Kerr sa performance ng team.

“We’re not where we need to be by any stretch of the imagination,” aniya. “We’ve been kind of uneven to this point.”

Pinamunuan ng 24 points ni John Collins ang Atlanta, umayuda ng 20 si rookie guard Trae Young pero napuwersa sa 7 turnovers at walang naipasok sa limang 3-point attempts.