Pangarap ni Cong. Revilla na modular hospital para sa Bacoor City bukas na!

Pinangunahan kanina ni Deputy Speaker at Bacoor City Rep Strike Revilla (kaliwa) ang formal na opening at blessing ng Modular Hospital of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases sa Southern Tagalog Regional Hospital kasabay ng turnover ng COVID-19 Kalinga Kits, kasama sina Sec. Francisco Duque at Department of Health officials and staff, City Government of Bacoor officials, STRH family at iba pang mga tanggapan at sektor kanina.

“The van-type isolation facility for COVID-19 patients is part of our continuous commitment to providing quality and accessible health services to Caviteños in general, especially during this pandemic,” pahayag ni Revilla na magbabalik sa pagka-Alkalde ng Bacoor.

“Noon pong ating itinayo ang Bacoor District Hospital bilang mayor, nilayon nating maiangat pang lalo ang antas ng serbisyo nito. Ipinagpatuloy natin ito sa Kongreso sa pamamagitan ng ating panukalang naisabatas, RA11233, upgrading it into a level 3 general hospital to be known as the Southern Tagalog Regional Hospital, to be supervised by DOH. Nagbukas na din dito sa STRH ang Malasakit Center, bunga pa din ng isa sa ating panukala sa 18th Congress na naisabatas, at nakakatuwang marami sa ating indigent patients ang natutulungan ng one-stop shop na ito, na binubuo ng PhilHealth, DSWD, DOH, at PCSO,” paliwanag ng mambabatas.

“Patuloy po tayong mag-ingat, mga kababayan. At sa ating mga frontliners sa iba’t ibang larangan, lalo ang mga nasa medical field — marami pong salamat,’ pagtatapos nito.