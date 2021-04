Pangangalaga sa ating Mental Health Season 2

Sabi ng marami, Season 2 raw ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) lalo na sa mga residente ng Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan o yung tinatawag na NCR plus bubble.

Kaya sigurado akong may pangalawang season din ang ating pagkabalisa.

Sabi nga sa kanta ni Celine Dion… “It’s all coming back to me now”. Bumabalik ang mga alalahanin, isipin at stress dahil sa mas mahigpit na lockdown at posibilidad na mawala nang tuluyan ang hanapbuhay at trabaho.

1. Damahin ngunit huwag dibdibin ang dalamhati, panic, o takot. Huwag pigilan ang sarili na maging emosyonal, lalo na tungkol sa mga importanteng pangyayari sa buhay. Ngayong panahon ng krisis, lahat tayo ay maraming iniisip at inaalala, kaya normal lamang na tayo ay makaranas ng mood swings. Ngunit, ugaliin natin na maglabas ng saloobin sa mga malapit sa atin. Pwedeng pumunta sa tahimik na lugar, ipikit ang mata at huminga ng malalim. Maaari mo ring isulat lahat ng iyong mga opinion.

2. Bawasan o limitahan ang oras sa social media. Nakakadagdag sa stress ang pagdagsa ng masyadong maraming impormasyon mula sa internet. Bukod dyan, marami ring maling detalye sa social media na imbis na makapagpanatag sa atin ay lalo pang magtutulak sa atin na magpanic. Pwedeng ilaan muna ang oras sa paglilinis ng bahay, page-ehersisyo, bonding sa pamilya, at iba pang mas makabuluhang bagay.

3. Makipag-usap sa ating mga kaibigan at kapamilya kahit virtual lang. Stay connected. Ang physical distancing, pinaglalayo lang tayo ng distansya. Hindi ito nangangahulugan na pinipigilan tayong makipag-usap ang ating mga kaibigan o kapamilya. Gumawa ng group chat. Kumustahin natin ang ating mga mahal sa buhay kahit na sa text message lang. Sulitin natin ang teknolohiyang mayroon tayo ngayon.

4. Magpahinga. Sa totoo lang, napakahirap na ipahinga ang sarili lalo pa’t marami sa atin ang doble-kayod at doble diskarte para may maiuwi pa rin sa pamilya. Pero minsan, kailangan ang pahinga para makapagpatuloy sa hamon ng buhay. Hindi naman kailangang magbakasyon o mag-travel. Ang simpleng pag-upo at pag-iwas sa mga gawin, kahit 30 minuto lang, kahit ang pag-idlip ng 20 minuto ay malaki na ang maitutulong para tayo ay makapag-recharge.

5. Makinig sa musika, manood ng nakakaaliw na panoorin o makisayaw sa mga nakakaindak na tugtugin. Minsan, ang pag-awit, paglilibang at pag-indak ay malaking tulong para maalis ang ating stress.

Napakabigat ng ating pinapasan sa araw-araw. Pero hindi kailangang buhatin ito ng mag-isa. Nananatili ang aking pag-asa dahil sa kapwa Pinoy na handang maglingkod sa iba. Season 2 din ang bayanihan at pagtutulungan, kaya, laging tandaan, hindi ka nag-iisa.