Pangalusian Island wagi sa PGC race

Nabitin nakaraang taon kaya naman sinigurado ng trainer at hinete ni Pangalusian Island na sasakto ang gagawing diskarte upang masilo ang prestihiyosong korona sa Presidential Gold Cup.

Parang sibat na rumemate si Pangalusian Island upang lampasan ang top favorite na si Super Suwerte sa rektahan at makuha ang pinakamimithing titulo nitong Linggo sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

“Maganda ang gameplan ng trainer na si Arthur Sagun at hineteng si Mark Angelo Alvarez, tantyado nila ang pagremate ni Pangalusian Island,” kuwento ng tiyempistang si Mark Villapando.

Nakaraang taon ay nabitin si Pangalusian Island nang talunin siya ni Super Sonic na ulo lang ang pagitan.

Bandang far turn ay kumilos na sina class A rider Alvarez at third choice Pangalusian Island, papasok ng huling kurbada ay hindi pa natatawag ang winning horse pero sa huling 150 metro ay malakas na ang buga ng race caller kay Pangalusian Island.

Dahil sa panalo, mauukit ang pangalan ni Pangalusian Island sa mga nagkampeon sa nasabing event na inaasam ng mga horseowner, trainer at jockey.

Hinamig ni Wilbert Tan, may-ari sa winning horse, ang P1.8M na premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakopo ng owner ni Super Suwerte ang P675,000 na second place prize habang kinubra ng mga may-ari ng third at fourth placer na sina Wonderland at Boss Emong ang P375,000 at P150,000 ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)