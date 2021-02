Pangalusian Island posibleng masilat

TIYAK na mapapalaban si reigning Presidential Gold Cup champion Pangalusian Island paglarga ng 4-Year-Old & Above Local/Imported Challenge Race ngayong araw sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Muling masisilayan ng mga karerista ang husay ni Pangalusian Island sa rematehan, ito ang naging susi ng pagsilat nito sa outstanding favorite noon na si Super Swerte sa 2020 PGC race.

Pero ayon sa mga beteranong karerista ay posibleng masilat si Pangalusian Island dahil maiksi lamang ang karera at hindi tulad sa PGC na sobrang haba ng takbuhan.

Inaasahang magiging mahigppit na karibal ni Pangalusian Island sina Full Stream at kakampi nitong si Righteous Ruby at magka-kuwadrang Chancetheracer at Sky Candy.

Rerendahan ni class A rider Mark Angelo Alvarez si Pangalusian Island sa 1,600 metrong karera na suportado ng Philippine Racing Commission (PHILRACOM).

May guaranteed prize na P500,000 kung saan hahamigin ng owner ng unang kabayong tatawid sa meta ang P300,000.

Ang ibang kalahok ay sina Gomper Girl, Our Tito, Joyous Solution, Tony’s Love, In The Zone at Dragon Butterfly. (Elech Dawa)