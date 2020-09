Pangalagaan natin ang likas na yaman

Kasabay ng pagdiriwang ng International Coastal Clean Up Day, pinangunahan ng Ako Bicol party-list kamakailan ang isang clean up drive sa kahabaan ng Puro, Legazpi City. Naging katuwang po ng AKB sa programang ito ang iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan tulad ng Philippine National Police, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard, gayundin ang Ako Bicol-DOLE GIP (Government Internship Program).

Nagpapasalamat din po ako sa pakikiisa sa nasabing aktibidad ng Rotary Club of Legazpi Central at Barangay Council ng Puro. Ang programang ito ay inisyatiba po ng inyong lingkod at ng kasamahan natin sa AKB na si Congressman Alfredo Garbin, Jr.

Ang International Clean Up Day ay isinasagawa tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Ito ay ginugunita upang hikayatin ang mga mamamayan na iwasan ang pagtatapon ng basura sa karagatan at mamulat ang mga mamamayan na alagaan at proteksiyunan ang mga anyong tubig na kaloob ng Maykapal.

Hindi lang po sa Legazpi City naging aktibo ang AKB sa paggunita ng nasabing okasyon. Sa Ticao Island sa Masbate, nakilahok din ang mga kinatawan ng Ako Bicol-DOLE GIP sa clean up drive na isinagawa sa Sitio Binaliw at Brgy. Burgos sa bayan ng San Jacinto. Nakatuwang ng aming kinatawan ang lokal na pamahalaan, CENRO Masbate, DENR, BFP, PCG, mga opisyal ng barangay at mga volunteer.

Kasama naman po ang Ako Bicol party-list Educational Assistance Beneficiaries mula sa Balud Municipal College sa clean up drive na ginanap sa Poblacion, Masbate City na pinangunahan ni Balud Mayor Ruben Jude Lim.

Batay sa aking obserbasyon, napakagandang tanawin ang Mayon Volcano mula sa dalampasigan ng Barangay Puro sa Legazpi. Ngunit pumapangit ito kapag napapadpad sa beach ang mga basurang itinatapon ng ilan nating kababayan na walang disiplina at walang respeto sa kalikasan.

Nakikiusap po ako sa mga Albayanon na alagaan natin, hindi lang ang kapaligiran ng bulkang Mayon kundi ang mga dalampasigan sa ating lalawigan. Iwasan ang pagtatapon ng basura at anumang dumi sa dagat at ilog lalo na ang mga plastic dahil ikakamatay ito ng mga pawikan, balyena at iba pang nilalang dagat kapag aksidenteng nakain.

Suportahan din po natin ang hangarin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mapaganda at mapangalagaan ang mga dalampasigan sa buong Pilipinas.

Matagumpay niyang naibalik sa dating anyo at kalinisan ang Boracay. Ito’y patunay na walang imposible kapag tayo’y nagkaisa sa hangarin.

Sayang naman ang pagkakaroon ng Pilipinas ng higit sa 7,000 isla kung hindi natin aalagaan ang mga dalampasigan. Masuwerte nga tayo at mayroon tayong Pangulo na tunay na nagmamahal sa kalikasan. Samahan natin siyang pangangalagaan ang mga anyong tubig sa lahat ng araw, hindi lamang tuwing coastal clean up day.