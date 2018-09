Pangakong bahay, napako

Bakit ba may mga taong mahilig mangako pero hindi naman marunong tumupad? Hanggang pangako lang… parati namang napapako.

Tulad ng usapin sa bahay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyang-pansin ng gobyerno ang lumalalang problema sa pabahay.

Ang pagkakaroon ng TAHANAN ay isa rin sa ating mga PANGUNAHING KAILANGAN kaya nga po ‘yan ang LAGI nating isinusulong. Simple lang ang dahilan: Para masiguro at mapanatili ang ating pag-unlad.

Pangunahing isyu sa bansa ang lupa na kakambal naman ang usapin sa socialized housing.

At imposible ring makamit ng isang benepisyaryo ang security of tenure o garantiya na hindi siya basta-basta matatanggal sa trabaho hanggang hindi nareresolba ang usapin sa lupa na gagamiting socialized housing site ng pamahalaan.

May kapangyarihan po ang Pangulo ng Pilipinas na magproklama sa mga lupang pag-aari ng gobyerno para gamitin sa mga programa ng pamahalaan. Kabilang po dito ang para sa socialized housing.

Ito po ang basehan kung bakit ang mga nakaraan nating Pangulo ay nagpalabas ng mga presidential proclamations na nagdedeklara sa ilang government-owned land para gamitin sa programang pabahay.

Ito ang mga lupang inookupa ng mga informal settler. Pabor naman para sa mga occupant ng lupa ang mga nasabing proklamasyon dahil sila ang naging benepisyaryo ng titulo ng lupa.

Aminin natin na maayos at kapuri-puri ang ilang pabahay ng gobyerno. Pero hindi rin naman natin maisa­santabi ang katotohanan na ilang proklamasyon ang nagbibigay sa atin ng problema hanggang ngayon.

Bilang chairman ng committee on housing and urban development ng Kongreso sa nakalipas na limang taon, natuklasan ng inyong lingkod na may mga Presidential Proclamations noon pang Dekada ‘70 ang hindi pa naipatutupad.

Halimbawa ay ang Presidential Proclamation No. 825 (s. 1996) na nag-amiyenda sa Proclamation No. 843 (s. 1971), kung saan ay isinaayos ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang Tala Estate para sa socialized housing. Ilang dekada ng umaasa ang mahigit 1,700 pamilya na umookupa sa 10-ektaryang bahagi ng nasabing lupa na ibibigay sa kanila ng gobyerno ang award para mapasakanila ang mga lupang tinitirhan nila.

Nandiyan din ang Proclamation No. 96 s. 2001 na nagdeklara sa Parola Estate sa Brgy. 20, District 1 sa Tondo, Manila bilang nasasakop ng administrasyon ng Philippine Ports Autho­rity (PPA)

Ang problema, ina­angkin din ng Philippine National Railways (PNR) ang Parola Estate na gagamitin naman daw nila para sa panukalang Manila Railways project. Siguro ay may 10,000 pamilya rin ang naka­tira sa siyam na ektar­yang lupa.

Ang Parola at Tala Estate ay dalawa lang po sa mga lupa ng gobyeno na may kinakaharap na problema sa proklamasyon.

Kung iisipin natin, ilang libong pamilya sana ang maaaring makinabang kapag gina­mit itong socialized housing site.

Ang kasiguruhan sa trabaho ang isa sa mga sangkap kung bakit nai-proklama ang mga ito. Nais kasi ng mga nagdaan nating Pangulo na bukod sa ligtas na komunidad ay mayroon ding matatag na trabaho ang mga benepisyaryo sa loob mismo ng Metro Manila.

At ang kabiguan po na maisakatuparan ito ng mga lider natin sa gobyerno ay para na ring pagkitil sa kanilang pangarap na magkaroon ng disente at murang pabahay.

Huwag naman sana kayong maging berdugo ng mga pangarap ng mga kababayan natin. Kilos-kilos din mga lider ng ating gobyerno.