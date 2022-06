Pangako sa 110M Filipino! Pangarap n’yo, pangarap ko- Marcos

Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matupad ang pangarap ng mga Filipino.

Sa kanyang inaugural speech kahapon ay sinabi ni Marcos na pinakinggan nito ang sinasabi sa kanya ng mga Filipino noong kampanya at ang mga ito ang kanyang nais na tuparin.

“We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hardworking, warm, and giving race,” sabi ni Marcos.

Ang pangarap umano ng mga Filipino ay siya ring pangarap ni Marcos.

“Pangarap ninyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can as if it depended entirely on himself,” dagdag pa nito.

Upang matupad ang mga pangarap na ito, sinabi ni Marcos na isang komprehensibong plano ang binabalangkas ng kanyang administrasyon at kanya itong ilalatag sa kanyang State of the Nation Address sa Hulyo.

“Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap ninyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap ninyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinag ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap ninyo ay pangarap ko,” dagdag pa nito.

Nangako rin si Marcos na hindi bibiguin ang mga Filipino at palaging isasaalang-alang sa kanyang gagawing mga desisyon ang kanyang utang ng loob sa kanila.

“You picked me to be your servant to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you’ve put on my shoulders. I do not take it lightly but I am ready for the task. I will need your help, I want to rely on it,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na hindi siya ang instrumento ng pagbabago kundi ang mga tao mismo ang gumawa ng paraan para magkaroon ito ng katuparan.

“The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climates where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the ins¬trument of change. You were that, you made it happen,” dagdag ni Marcos.

Sinabi pa ng presidente na hindi ito ang pagkakataon para pag-usapan ang nakaraan bagkus ay isusulong nito ang mga dapat gawin para sa pagbabago at pagsulong ng mga Filipino para sa mas magandang bukas.

“I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty of readily available ways and means to get done what needs doing by you, by me. We do not look back but ahead,” wika ng Pangulo.

Nanawagan din si Marcos sa mga Filipino na makiisa sa pagkumpuni ng pagkakawatak-watak at pagharap sa mga hamon para makamit ang mga kailangan ng mga Filipino. (Billy Begas/Aileen Taliping)