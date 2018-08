Pangako ni Duterte: Walang dayaan sa 2019 election

MAKAKAASA ang publiko ng isang malinis na eleksiyon sa susunod na taon.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa pagtitipon at mass oath-taking ng mga miyembro ng regional political party Hugpong ng Pagbabago­ na ginanap sa SMX Convention Center sa Davao City nitong B­iyernes.

Sinabi ng Pangulo na hihilingin niya sa Commission on Elections (Comelec) na personal siyang i-deputize at kanyang ipapatupad ang ‘Alunan doctrine’ na naglilimita sa bilang ng armadong bodyguard ng isang politiko.

“In this election, I commit to the Filipino people that this will be a clean election,” ayon sa Pangulo.

Ang ‘Alunan doctrine’ ay galing kay da­ting Department of the Interior and Local Go­vernment (DILG) Secretary Rafael Alunan na ipinatupad ang ‘Oplan Paglalansag’ laban sa mga private army at tinugis ang mga loose firearm sa buong bansa.

Sa ilalim ng nasabing doktrina, itinu­ring na isang private army ang isang grupo ng mga armado at kinakailangang lansagin at disarmahan ang mga ito.

“Sabihin ko sa Co­melec i-deputize personally ako. There will be voting and the votes will be counted correctly. And in the next few months, I will impose the Alunan doctrine. You cannot bring long firearms during election time,” ayon sa Pangulo.

“Maski saan, ma-Jolo o ma-Abra, ‘pag may narinig ako na terro­rism, ako mismo ang pupunta and I will enforce the law. And if I have to do it, bahala kayo. Ginusto ninyo ‘yan. Eh — basta sabi ko walang terorismo’t walang — walang makadala ng baril except maybe the police,” sabi pa ni Pa­ngulong Duterte.

Kasabay nito, nagbabala rin ang Pa­ngulo sa mga rebeldeng komunista na huwag makikialam sa halalan.