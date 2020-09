Pangako kay Kobe tutuparin ni LeBron

EXCITED na ang Lakers nation.

Tinapos ni LeBron James ang isang dekadang paghihintay ng fanatics, balik sa NBA Finals ang Los Angeles matapos kalusin ang Denver Nuggets sa limang laro sa West finals.

Pang-10 Finals appearance ni LeBron sa pangatlong team pagkatapos ng sa Cavaliers at Heat.

Sa nakalipas na dekada, isang beses lang pumalya sa Finals si LeBron – noong nakaraang taon, sa unang season niya sa LA. Inabot siya ng groin injury ng December at napagsarhan sa playoffs ang Lakers.

Huling championship din ng Lakers noong 2010, huli ni Kobe Bryant bago nag-retire noong 2016.

“Every time you put on purple and gold, you think about his legacy,” ani James. “You think about him and what he meant to this franchise for 20-plus years.”

Sept. 26, 2019 ang unang media session ng Lakers – umikot na ang 365 days, nasa pangalawang taon na sila ng 2019-20 season.

Nasa unang title round si Anthony Davis, gayundin si Frank Vogel bilang coach.

Apat na panalo pa para matupad ang misyon ni LeBron sa paglipat sa LA.

“The job is not done,” giit niya. (VE)