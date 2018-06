Panga ni Matthysse target ni Pacquiao

Huling umiskor ng knockout victory si Manny Pacquiao taong 2009 kontra Miguel Cotto.

Masusundan na ito sa Hulyo 15 sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Tatargetin ng kampo ni Pacquiao ang mukha, partikular ang panga ni Lucas Matthysse para pahalikin ito sa lona at agawin ang WBA 147-pound diadem ng Argentinean.

“Matthysse has a weak chin,” deklara ng strength and conditioning coach ni Pacquiao na si Justin Fortune sa pana­yam ng philboxing.com.

Tiwala pa rin si Fortune na sa edad na 39, hindi pa lipas ang lakas at bilis ng ‘Pambansang Kamao’, tanging boksingero sa mundo na naka-eight division crown.

“He’s still a high-caliber fighter,” dagdag ni Fortune. “I don’t think there’s anyone in his division who’s faster with their hands and feet even if we concede that Manny has slowed down a few notches.”