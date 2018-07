Panga ni laos na hunk actor palaging galit

Choosy pa pala ang isang hunk actor na nagkaroon ng ningning ang pangalan ilang taon na ang nakararaan.

Ayon sa mga nakapalibot sa male personality ay hindi pa rin niya matanggap na hindi pa naman tapos ang kanyang panahon pero marami nang pumalit sa kanyang posisyon.

Nabubuhay raw kasi sa nakaraan ang hunk actor, ang akala niya’y nasa gitna pa rin siya ng aksiyon, pero ang totoo ay kunsiderasyon na lang ng kanyang network ang mga trabahong ibinigay sa kanya ngayon.

Kuwento ng aming source, “Kailangang tanggapin niya ang katotoha­nan na iba na ang sitwasyon niya ngayon kesa sa noon. Ibang-iba na. marami nang personalidad na nagdati­ngan na mahuhusay nang umarte, e, may mukha pang pampuhunan.

“Kapag binibigyan siya ng trabahong hindi siya ang bida, kapag may offer siyang work na hindi kahabaan ang kanyang role, e, choosy pa ang lolo n’yo!

“Hindi na ito ang tamang panahon para magreklamo siya. He had his time. Nabigyan naman siya nu’n ng mga projects na nagpakinang sa name niya. Pero talagang ganu’n, weather-weather lang ang buhay at career ng mga artistang tulad niya,” makabuluhang komento ng impormante.

May kinausap na kasamahang artista ang hunk actor, nagrereklamo siya, wala na raw panahon ang network para sa kanya. Kung anu-anong trabaho na lang daw ang ibinibigay sa kanya.

Resbak na komento ng aming source, “I’m sure, alam niya naman ang capacity niya, di ba? Oo, may mukha at katawan siya, pero pagdating naman sa pag-arte, e, kabog na kabog siya ng mga bagitong nagsulputan ngayon!

“Kung may tinatawag na constipated acting, ang sa kanya naman, e, jaw school of acting. Puro panga ang pinaaarte niya, walang rehistrong maganda ang face niya, puro nagngangalit na panga lang ang pinagagana niya!

“Choosy pa siya nu’ng lagay na ‘yun? Buti nga at may mga projects pa siya, buti nga at kasama pa siya sa maraming nabibiyayaan ng trabaho! Buti nga at hindi siya nadidiyeta sa work!” konklusyon ng a­ming source na sumesenyas pa ng nganga. (Cristy S. Fermin)

———–

Alden patuloy na winawasak ng mga bayaran

Nagpadala sa kanyang emosyon ang ama ni Alden Richards. Naapektuhan ito sa mga basher ng kanyang anak na palaging inuupa­kan sa social media ng mga taong uhaw sa atensiyon kaya nagpapapansin.

Tatay si Daddy Bae. Ang sakit na nararamdaman ni Alden ay sampung ulit ang tama sa kanya. Kahit pa pinagpapayuhan ng Pambansang Bae na huwag na lang pansinin ng kanyang ama ang mga walang magawang bashers ay inuulit namin—tatay si Richard Faulkerson, Sr..

Kung minsan nga naman ay nakapagtataka na rin kung saan-saang lupalop nanggagaling ang mga taong pilit na namimintas-nagbabagsak kay Alden Richards.

Napakarami nang pagpapatotoo ng ating mga kababayang nakakaengkuwentro ng aktor na mabait siya, walang kayabang-yabang, pero bakit nga kaya ayaw pa ring huminto sa pang-uupak ang mga taong hindi naman siya kilala nang personal.

Ni hindi nga nila nakakasama si Alden nang kahit ilang minuto lang, pero ang mga kuwento nila ng paninira ay parang totoong-totoo, parang kasama sila ni Alden nang beinte kuwatro oras.

Sa mundo ng politika ay may mga grupong kinokomisyon para siraan ang kalaban ng kanilang pinagseserbisyuhan. Malayo pa ang eleksiyon ay umaatake na ang mga bayarang tauhan ng politiko, winawasak na at tinitilad-tilad ang makakaagawan nito sa puwesto, sa showbiz ba ay meron ding ganu’n?

Kundi man binabayaran ang mga nagbabagsak kay Alden Richards ay sinu-sino kaya ang mga taong nasa likod ng mga iniimbentong paninira sa kanya? Meron kaya?

Ano nga ang sabi? Ang galit na walang ugat at katwiran ay inggit lang ang dahilan. (Cristy S. Fermin)

———–

Ruffa, Raymond, Rhian, Tim magpapakinang sa 2nd Eddys

Sangkatutak na mga fan na ang humihingi ng tiket para masaksihan ang The 2nd EDDYS (Entertainment Editors’ Choice) ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd).

Ang Globe Studios ang magsisilbing major presenter nito, at ito ay magaganap bukas (July 9, 7 p.m.), sa The Theatre, Solaire.

Isa ang Globe Studios sa mga sumusuporta sa mga de-kalidad at maipagmamalaking Filipino movies, kabilang na riyan ang mga award-winning indie films na tumatanggap ng para­ngal at pagkilala mula sa iba’t ibang panig ng mundo.

Aktibo rin sila sa kanilang ‘play it right’ anti-piracy campaign para labanan ang patuloy na pamimirata ng mga pelikula sa bansa. Bukod dito, tuloy-tuloy pa rin ang pagpo-produce ng Globe Studios at Globe Live ng mga musicale.

Katuwang din ng SPEEd ang Film Development Council of the Philippines, sa pangunguna ni Chairperson Liza Diño-Seguerra, sa ikalawang taon ng The EDDYS.

Anyway, maglalaban-laban sa gabi ng parangal ang limang nominado bilang pinakamagaling na pelikulang Filipino: Birdshot (TBA Studios/Pelikula Red); Deadma Walking (T-Rex Entertainment, Octo Arts Films); Respeto (Cine­malaya Foundation, ArkeoFilms, Dogzilla); Smaller And Smaller Circles (TBA Studios); at Unexpectedly Yours (Star Cinema).

Mahigpit din ang magiging laban nina Joanna Ampil (Ang Larawan); Mary Joy Apostol (Birdshot); Sharon Cuneta (Unexpectedly Yours); Bela Padilla (100 Tula Para Kay Stella); at Alessandra de Rossi (Kita Kita) sa pagka-best actress ngayong taon.

Nominado naman para sa Best Actor category sina Abra (Respeto); Joshua Garcia (Love You To The Stars And Back); Edgar Allan Guzman (Deadma Walking); Aga Muhlach (Seven Sundays); at Ronaldo Valdez (Seven Sundays).

Tatanggap ng special awards sina Mario Hernando, Joe Quirino Award (posthumous); Ricky Lo, Manny Pichel Award; at Viva Films producer Vic del Rosario, Producer of the Year Award.

Bukod dito, magbibigay din ang SPEEd ng EDDYS Rising Producers Circle Award kina Roselle Monteverde ng Regal Entertainment at Veronique del Rosario ng Viva Films.

EDDYS Icon awardees naman sina Eddie Garcia, Gloria Romero, Susan Roces, Nora Aunor, Charo Santos-Concio at Maricel Soriano.

Ang magkapatid na Ruffa at Raymond Gutierrez ang magsisilbing hosts sa 2nd EDDYS habang nakatoka naman bilang anchors sa sosyaling red carpet sina Rhian Ramos at Tim Yap.

Ilan sa mga magpe-perform sa gabi ng parangal ay ang kilalang rappers na sina Abra at Loonie, Jona, Bituin Escalante, Wishful 5 at Noel Cabangon.

Sa direksyon ni Paolo Valenciano, ang 2nd EDDYS Choice ay sa ilalim ng produksyon ng fastest growing FM station na Wish 107.5.

Pagkatapos ng awards rites, magkakaroon din ng bonggang after party, ang The EDDYS Party.

Ang SPEEd ay samahan ng mga entertainment editors ng major broadsheets and tabloids sa bansa sa pangunguna ni Ms. Ian Farinas bilang presidente. Si Isah Red ang founding president ng organisasyon.